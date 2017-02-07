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Александър Роджерс: Украйна готви всеобща «могилизация»



Политикос.ру

/Поглед.инфо/ Имам само един въпрос към жителите на Украйна: готови ли сте да умрете в следващия котел за Поцю Поросьонка? Ако сте готови, скоро ще имате такава възможност. Ако смятате, че Русия е нападнала Украйна, този текст не е за вас. Защото за тъпите дегенерати никой няма да страда, никой няма да плаче за вас ако умрете.

И за всички останали, нека ви предупредим: кървавата свиня напълно е полудяла като Хитлер, пред неизбежното поражение иска да изпрати в ада колкото се може повече жители на Украйна. Общата мобилизация означава само едно - голяма война. Обявяване война на Русия. Плъхо-прасето е натикан в ъгъла. Американците се отказват него, той не е нужен и на Европа, а местните конкуренти са готови да го изядат с вътрешностите. Началото на всеобщата могилизация е насрочено за началото на април. Бъдете готови и предупредете вменяемите си роднини, приятели и познати.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Украина готовит всеобщую «могилизацию»

Если вы верите, что Россия напала на Украину и нужно срочно бежать «захыщаты неньку вид москалив», то дальше этот текст не читайте. Потому что тупых дегенератов не жалко и если вы сдохнете, то никто не заплачет.

А всех остальных нужно обязательно предупредить: кровавая свинья окончательно сошла с ума и, подобно Гитлеру, хочет перед неизбежным поражением утянуть за собой в ад как можно больше жителей Украины.

И по линии МО, и по линии МВД, и по линии чиновников местных администраций взаимонезависимо идёт информация о том, что на первые числа апреля Поросёнко планирует введение всеобщей мобилизации. Не обычной, к которым на Украине уже привыкли и от которых уже научились косить, а именно всеобщей.

Информация поступает уже давно, однако раньше я её не публиковал, потому что нужно было перепроверить. Но когда куча незнакомых между собой людей по разным каналам связи взаимонезависимо сообщает одно и то же – это обычно признак достоверности.

Тут есть ряд моментов:

1. Для введения всеобщей мобилизации нужен громкий повод. Потому что событий последних дней вокруг Авдеевки недостаточно. В то время, как пидриотов крошили в котле под Дебальцево, ситуация для них была гораздо плачевнее, но тогда ни военного положения, ни всеобщей мобилизации не объявили.

То есть следует ожидать от Порошенко и его «посипак» какой-то большой и громкой провокации. Так что я советую всем быть максимально настороже, особенно в прифронтовой зоне под оккупацией киевского режима. С них станется устроить массированный обстрел подконтрольной им территории с крупными жертвами (они же верные гитлеровцы, что такое «Гляйвицкий инцидент» прекрасно помнят).

2. Всеобщая мобилизация означает только одно – большую войну. Объявление войны против России.

Крысо-поросёнок загнан в глухой угол. Американцы от него отказались, Европе он не нужен, внутренние конкуренты готовятся сожрать с потрохами (потому что Билли любил деньги, но не любил делиться, а потому получил чёрную метку). И единственный способ ему ещё хоть какое-то время удержаться у власти (и вообще, прожить хоть на месяц-другой подольше) – это война.

В связи с этим у меня к жителям Украины всего один вопрос: вы готовы сдохнуть в очередном котле за Поцю Поросёнка? Если да, то скоро у вас будет такая возможность. А если нет, то готовьтесь скрываться от мобилизации – от повесток, приходов домой полиции, облав на улицах, в транспорте и на проходных заводов.

Помните: начало всеобщей могилизации запланировано на первые числа апреля. Будьте готовы сами и предупредите вменяемых родственников, друзей и знакомых.

Източник: Политикос.ру

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Публикувано на
07.02.2017 @ 11:16

Автор: Александър Роджерс

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