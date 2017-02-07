Обидата срещу Путин предизвика дебат за морала в САЩ

/Поглед.инфо/ Интервюто на Доналд Тръмп пред журналиста Били О'Райли от телевизия Fox News предизвика скандал от двете страни на океана. На американците не се харесва обстоятелството, че Тръмп се усъмни в моралното превъзходство на САЩ над другите страни. Впрочем, президентът просто призна очевидното.

Впрочем, президентът просто призна очевидното. В хода на интервюто Тръмп каза: "Уважавам Путин. Той е президент на Русия и за нас е по-добре да се разбираме с Русия, отколкото да й се противопоставяме. Русия се бори с ислямизма и това е главната битка в света днес". В отговор, О'Райли нарече руският лидер "убиец". Реакцията на Кремъл бе мигновена. Според Дмитрий Песков, прес-секретар на Владимир Путин, "тези думи на кореспондента на Fox News считаме за неприемливи и обидни и уважаваната телекомпания би трябвало да се извини на президента." Белият дом остави без коментар изявлението на прессекретаря. Затова пък, американските журналисти и политици дружно се обидиха на Тръмп и един след друг започнаха да твърдят, че Америка "не е такава." Не САЩ трябва да поучава Русия, или която и да е страна в света, на висок морал. Американските политици са убивали, убиват и продължават да убиват. Впрочем, Съединените щати са една от малкото християнски държави, в които все още има смъртно наказание; за разлика от Русия, от повечето страни в Европа и Южна Америка. Президентът на САЩ добре разбира това. Жалко, че това не се разбира от повечето представители на американския политически елит.

(рус.ез.)

Оскорбления в адрес Путина вызвали в США дискуссию о морали

Интервью Дональда Трампа журналисту телеканала Fox Биллу О'Райли вызвало скандал по обе стороны океана, но по разным причинам. В России предсказуемо возмутились словам журналиста в адрес Владимира Путина. Американцам же не понравилось то, что Трамп усомнился в моральном превосходстве США над другими странами. Меж тем, президент всего лишь признал очевидное. Напомним, в ходе разговора с Fox Трамп заявил, что уважает Путина: «Я уважаю Путина. Я уважаю многих людей, но он президент России, и нам лучше поладить с Россией, чем не поладить. Потому что Россия сражается с ИГ*, а борьба с исламизмом – это главное сражение в мире». В ответ О'Райли назвал российского лидера «убийцей». Трамп покачал головой: «У нас тоже много убийц. Что вы думаете, наша страна невинна?» Реакция Кремля была ожидаемой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными, и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании».

Ответ американского президента Песков оставил без комментариев. Зато американские журналисты и политики дружно (в который раз) обиделись на Трампа и начали наперебой заявлять, что Америка – «она не такая».

Так, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел в интервью CNN назвал Путина «бывшим агентом КГБ» и «головорезом». «Я не думаю, что может быть какое-то сравнение между тем, как ведут себя русские, и тем, как Соединенные Штаты, – отметил он, подчеркнув: – Мы ни в чем не ведем себя как русские». Пояснять детали он отказался, но заверил, что эту разницу «понимают все американцы».

С ним в целом солидарен спикер палаты представителей Пол Райан. «Давайте скажем так: русские – не очень хорошие», – заявил он, добавив, что Россия является «глобальной угрозой». В свою очередь бывший кандидат в президенты Марко Рубио написал в «Твиттере»: «Мы не такие, как #Putin». А дочка бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз (она является сенатором от Вайоминга) выразилась там же следующим образом: «Предположения о моральной эквивалентности путинской России и США очень тревожат и являются неверными».

Наконец, лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси предложила ФБР расследовать финансовые, личные и политические связи Трампа с Россией.

Со стороны Белого дома последовало уточнение. Вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала CBS заявил, что он не увидел в словах Трампа утверждений о моральной эквивалентности двух стран, а лишь попытку «начать заново с Путиным и начать заново с Россией». Однако журналист Джон Дикерсон, как отмечает Washington Post, настаивал на прямом ответе – превосходит ли Америка Россию в плане моральности. Пенс долго уходил от ответа и в итоге заявил: «Американские идеалы превосходят идеалы всех стран мира».

Реакция американских политиков и журналистов явно свидетельствует: в среде американского истеблишмента есть неуверенность в том, что их страна высокоморальна – иначе возмущение не было бы таким резким и массовым. Бомбя мирные города, погружая страны в хаос, продавая оружие террористам, Америка должна быть свято уверена в том, что делает все это ради высших целей. А русские – или просто «нехорошие», или «убийцы», для которых нет ничего святого.

Подтверждений того, что США – это страна-убийца номер один, очень много, не будем вдаваться в детали. Достаточно вспомнить историю этого относительно молодого государства. Геноцид индейцев, бессудные расправы над чернокожими, захват мексиканских территорий – это XIX век. Ковровые бомбардировки японских и немецких городов с ударами по жилым кварталам, единственное в мировой истории применение ядерного оружия, напалм и яды во Вьетнаме, поставки оружия всем подряд организациям, заявившим о своем «антикоммунизме», свержение законно избранных правителей, политические убийства внутри страны и за рубежом, бомбардировки югославских городов – это американская история XX века.

XXI век начался недавно, но США уже успели отличиться. Свержение законных властей в Ираке и Ливии, поддержка мятежников в Сирии привели ко вспышке терроризма по всему миру, гуманитарной катастрофе и массовому потоку беженцев с Ближнего Востока и из Африки в Европу. Поддержка госпереворота на Украине, после которого пришедший к власти режим начал войну с собственным народом в Донбассе. Поддержка тоталитарного государства в лице Саудовской Аравии в их военной операции в Йемене. И прочее, прочее, прочее. США как культурный и политический наследник Британской империи знают толк в массовых убийствах – для этого достаточно лишь приглядеться к современному английскому языку.

Известно, что в языках северных народов существует множество синонимов для определения снега. Английский язык – в числе чемпионов по количеству слов, который могут быть переведены на русский как «убийца». Самое распространенное – killer, которое вошло в русский язык в качестве определения наемного убийцы после появления этого явления в 90-е годы. В английском для наемного убийства употребляется термин assassination, от средневекового ордена убийц. Также есть слово slay – это, как правило, массовое убийство. Криминальное убийство – murder. Убить с особой жестокостью – crucify. Еще для обозначения убийства используется слово homicide (дословно – уничтожение человека). Manslaughter – человекоубийство. Есть и слово thug, взятое из Индии, где оно обозначало члена секты душителей, а в английском (как будто мало было) стало еще одним синонимом для «убийцы». Все вышеперечисленное – это литературные слова, кроме них есть куча жаргонизмов вроде «чпокнуть», «кокнуть», «завалить», на которые богат преступный сленг в любой стране мира. Но почему-то именно у «высокоморальных» Британии и США так много слов, обозначающих лишение человека жизни.

Поэтому, действительно, не США учить Россию, да и любую страну мира высокой морали. Американские политики убивали, убивают и продолжают убивать. Кстати, США – одна из немногих христианских стран, где до сих пор есть смертная казнь – Россия, как и большинство стран Европы и Южной Америки, отказалась убивать своих граждан.

Хорошо, что это понимает президент США. Плохо, что этого не понимает большинство других представителей американской политической элиты.

Източник: Взгляд

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