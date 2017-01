ПЕС приветства решението лидер на ГСДП да номинира Мартин Шулц за канцлер

/Поглед.инфо/ ПЕС приветства решението на немския вице-канцлер и лидер на ГСДП Зигмар Габриел да номинира Мартин Шулц за кандидат за канцлер на предстоящите през септември избори в Германия.

Уверен съм, че този ход ще внесе нова динамика в политическия дебат в страната. Това е далновидно решение на успешен лидер.

Като кандидат на социалистите Мартин, с неговата отдаденост на европейската идея и ценности, ще постави националистите и популистите в Германия на мястото им.

Пълният текст на позицията на ПЕС:

PES: Schulz and Gabriel united to win German elections

We welcome the nomination of Martin Schulz as the German SPD's candidate for chancellor in the upcoming German elections.

pes.eu

Източник: Поглед.инфо

