Максим Калашников: Ту-154 е взривен във въздуха

/Поглед.инфо/ В коментара си, известният политолог Максим Калашников излага доводи, че самолетът Ту-154, на борда на който е бил съставът на световно известният хор „Александров”, е бил взривен във въздуха. (рус.ез.)

К вечеру 25 декабря практически все говорит о том, что самолет разрушился еще в воздухе, и в воду падали уже его обломки. А это – типичная картина при взрыве авиалайнера.

С самого начала плавающие обломки обнаружили на площади в 15 квадратных километров. Теперь подводный робот обнаружил, что остатки машины находятся в зоне от полутора километров от берега до шести километров. Вода в 800 раз плотнее воздуха. Если целый самолет врезался бы в волны, то никакие обломки под водой (а обломки - крайне необтекаемая штука, у них громадное аэро/гидродинамическое сопротивление) не могли бы разлететься под водой на такую дистанцию. То есть, они все-таки упали с неба вразброс.

То есть, можно полностью исключить версии с плохим топливом и попаданием птиц в двигатели. Как и версию с нарушением центровки при загрузке самолета и рассадке пассажиров (как это случилось при крушении военного Ту-104 с командованием Тихоокеанского флота в Пушкине в феврале 1981-го, когда начальники-самодуры перегрузили лайнер и рулонами бумаги, и комплектами мебели, сдвинув центр тяжести Ту-104 к хвосту). Ибо нарушение центровки не приводит к развалу корпуса воздушного корабля в полете.

Точно так же рассогласованность в работе механизации крыльев становится маловероятной. Если из-за этого самолет накренился и на повороте наискось врезался в Черное море, то могли ли отдельные обломки от такого удара взмыть в воздух и улететь на четыре километра? Вряд ли. Они все равно лежали бы на дне достаточно кучно.

Таким образом, версия взрыва в воздухе становится все более и более рабочей гипотезой. Вспомогательная – катастрофическое разрушение турбины двигателя из-за усталости металла. Обратим внимание – в ходе незавершенного набора высоты, когда что-то случилось, пилоты стали разворачивать машину вправо, словно возвращаясь на аэродром.

То есть, поворот начинался на север, тогда как в штатном режиме все вылетающие из Адлера (Сочи) борты поворачивают на юг, освобождая трассу захода на посадку/взлета для других кораблей. Потому что в Адлерском аэропорту – лишь один курс посадки. То есть, экипаж успел среагировать на произошедшее и пытался пойти на вынужденную посадку, недолго сохраняя управление Ту-154.

Боюсь, что самая страшная для Кремля правда – о теракте – все-таки выплывает наружу. Хотя официозная пропаганда все время заклинает: «Версия теракта – самая маловероятная, обломки могли быть разнесены ветром и течениями!» Течениями, говорите? Ха!

Рекорд раболепности и угодничества поставил комитет по безопасности Совфеда. Мол, о теракте и речи быть не может, ибо трагедия произошла на территории (в воздушном пространстве) РФ. Да? Ну, тогда никаких терактов гексогеновой осени 1999 года не было, равно как и «Норд-Оста», и Беслана. Это ведь все происходило на территории РФ. И взрыв двух пассажирских самолетов в 2004 году – тоже не теракты. Боярышника выпили, что ли?

Ждем анализа обломков самолета на следы взрывчатого вещества (после сборки остатков Ту-154 на проволочном каркасе), а также – обнаружения и расшифровки данных «черных ящиков».

Но, боюсь, запрещенное ИГИЛ просто после Алеппо решило сместить фокус своего террора со стран ЕС на РФ.

Хотя есть и иная версия, предложенная нашим товарищем: а что, если это - свои же? Чтобы обрушить рейтинг ВВП? Благо, если есть заговор в "илитке", то ей проще было нанять злодея в ВВС, чтобы тот спрятал небольшую бомбу в музыкальных инструментах (музыкальном оборудовании) или в упакованном гуманитарном грузе. Уж больно резонансной вышла катастрофа.

Източник: Взгляд

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели