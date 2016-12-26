Рупорът на дегероизацията: защо медиите предоставят трибуна на клеветниците на Русия?

/Поглед.инфо/ На клеветниците на Русия се предоставят широки медийни възможности. Основният информационен удар е насочен изключително към ерата на Сталин. Най-многото лъжи, фалшификации, мръсотия и измама са за периода от втората половина на 1930-те до средата на 1950-те години.

Либералите и тем подобни се опитват да настроят руското общество, че начело на Съветския съюз е стоял "престъпник", следователно, всичко, което е направено, произведено и построено през тези години, трябва да се отнеме. Западът и нашите либерали демонизират Сталин, за да узурпират всичко, което Русия е създала през вековете. Включително и руската земя. Руският либерализъм отдавна се превърна в инструмент за лобиране на западните ценности; опитва се да опетни нашето героично минало, за да ни лиши от голямо бъдеще. Защото героиката е в основата на руската държавност. Или, по думите на известния писател и политик Александър Проханов, «дегероизацията е хлябът на цялата перестройка, ненавист към Руската държавност...» (рус.ез.)

Рупор дегероизации

Зачем телевидение предоставляет столь широкие возможности клеветникам России?

Недавно в Российском институте стратегических исследований состоялась международная научная конференция «России черный год. 1917. Канун катастрофы». Много чего там было сказано интересного и весьма созвучного тем веяниям, которые наблюдаются ныне в российском обществе.

Кандидат исторических наук Петр Мультатули (доклад «Февральский переворот 1917 года: причины и организаторы») отметил, в частности: «Если общество декларирует положительную оценку народников, эсеров, большевиков и др., то оно обязано также положительно относиться и к “героям” Болотной площади. Нельзя прославлять одну революцию и говорить о порочности другой». А директор института, кандидат исторических наук Леонид Решетников особо подчеркнул: «В 1917 году важную роль сыграл духовный кризис общества – утрата веры… Если мы не будем извлекать уроки из событий 1917 года, мы получим еще одну революцию».

Чрезвычайную злободневность этих выводов подтверждает, в первую очередь, российское телевидение, поскольку является самым массовым СМИ и останется таким на ближайшее будущее. Примеров тому – масса, вот только несколько самых свежих.

На НТВ шла «Правда Гурнова». В конце передачи ведущий предложил перейти к «десерту» и обсудить вопрос: где ставить памятник Сталину или вообще не ставить? И хотя либералов в России, что называется, с Гулькин нос, но каждый «уважающий себя» телеканал считает необходимым участие чуть не во всех передачах представителей этого политического сегмента. Не стал исключением и этот раз.

Надо сказать, что либералов при одном упоминании имени Сталина начинает корежить. Потому не стану передавать все перипетии этого, в общем-то, не очень красивого зрелища, остановлюсь лишь на некоторых высказываниях. Юрий Пивоваров (историк, академик): «Когда узнал, что хотят поставить памятник Сталину, испугался»; «Если наша страна выбирает Сталина, у нее нет будущего»; «Сталин - это позор России».

А развил эти тезисы и дополнил еще один известный либерал Павел Лунгин (кинорежиссер). «Грозный (памятник Ивану Грозному. – В.П.) – это метафора Сталина. Это стокгольмский синдром», – сказал он. А затем изрек: «Наша страна не готова к труду, личной свободе».

Не стану задаваться вопросом, а он лично, как, готов? Скажу другое: нам, как бы кто из нас ни относился к Сталину и Ивану Грозному, в очередной раз поставлен диагноз и вынесен приговор. При этом, – обратите внимание, – основной информационный удар направляется исключительно на сталинское время. Самая большая доля лжи, фальсификаций, грязи и подтасовок нацелена на вторую половину 1930-х – середину 1950-х годов. Либералы и иже с ними ведь вот чего добиваются: как только российское общество согласится с тем, что Советским Союзом руководил «преступник», тогда все, что было сделано, добыто и построено в те годы, что стало основой современной России, у нас придут отнимать. Запад и наши либералы очерняют Сталина, чтобы в итоге присвоить себе все российские приобретения за много веков. В том числе – и русские земли.

По сути своей, русский либерализм давно превратился в инструмент оголтелого лоббирования западных ценностей. Сегодня либералы всячески пытаются очернить наше героическое прошлое, чтобы лишить нас великого будущего. Ведь героика – основа российской государственности.

Известный писатель и политик Александр Проханов во время одной из телепередач на канале «Россия 1» с присущей ему эмоциональностью сказал: «Дегероизация – хлеб всей перестройки. Есть ненавистники Государства Российского. Это когорта – здесь и за рубежом, холодная, расчетливая. Народ, у которого нет героев, ни что не способен. Мы отчасти потому задержались в развитии, что у нас отнимают героев».

Думается, дальше всех зашел прожженный либерал Григорий Амнуэль (кинорежиссер и продюсер). «Появились военные кладбища тех, кто тоже совершал подвиги, правда, под другими знаменам, но от этого подвиг человека не становится неподвигом. Любой человек, который участвует в войне, совершает подвиг», - отметил он. Присутствующие на телепередаче зрители ответили на этот циничный вызов гневным гулом, а Проханов резко бросил: «Тогда крикните «Хайль!», мы вас поймем».

Как отметил депутат Госдумы Николай Земцов, сопредседатель движения «Бессмертный полк России», «нам в очередной раз навязывают дискуссии о том, нужно ли было сдавать Ленинград, что панфиловцев было меньше или больше, чем 28 …»

Он призвал остановить подобные нападки вплоть до принятия соответствующих законодательных актов.

А мне хочется спросить всех, кто стремится видеть нашу Родину великой и могучей: можете ли вы назвать еще хотя бы одну страну в мире, где бы чернили свое прошлое так, как это позволительно делать либералам? Причем не только отечественного разлива, но и импортного – украинского, польского, немецкого, германского, американского и т.д. И вся эта братия, которую зрители знают уже поименно и пофамильно, кочует с одной телепередачи на другую. И оплевывает Россию. Свобода слова стала на ТВ запредельной, в результате такое впечатление, что само телевидение мутирует в рупор антироссийской пропаганды.

Статья опубликована в рамках социально значимого проекта «Россия и Революция. 1917 – 2017» с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 08.12.2016 № 96/68-3 и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

Източник: Столетие.ру

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