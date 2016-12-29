"Cтратегията" на либерала Кудрин е измамна завеса

/Поглед.инфо/ Авторитетният икономически експерт Валентин Катасонов аргументирано критикува приетата от Центъра за стратегически разработки, под ръководството на Алексей Кудрин, дългосрочна стратегия за развитие на Руската федерация през 2018-2024 г. и до 2035 г.

Нарича „стратегията” измама, димна завеса, зад която се прикрива незнание и/или обслужване на чужди интереси. „Седемдесет години от съществуването на Съветския съюз показват, че ние може да оцеляваме в този жесток свят, ако цялата ни икономика се базира на мощна енергийна инфраструктура. И продукцията на инфраструктурата не трябва задължително да отговаря на пазарните критерии. Цените на енергоносителите трябва да бъдат по-ниски от средните, дори по-ниски от производствените им разходи. Това е условие за съществуването на нашата страна, половината от която се намира в зоната на вечната замръзналост. А Кудрин се опитва да ни убеди, че трябва да живеем съгласно принципите и законите на холандци и белгийци. Това е пълна лудост. Нека попитаме Кудрин какво знае за изотермите през януари в Русия и Западна Европа?”(рус.ез.)

Завеса

В "президентской стратегии" Кудрин посчитал показатели в долях процента до 2035 года

Завеса - большая занавеска; искусственное облако дыма или тумана для маскировки, также о том, что предназначено для маскировки, прикрытия тайных замыслов, чего-нибудь неблаговидного.

(С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка).

Центр стратегических разработок (ЦСР) завершил отбор ключевых мер и показателей долгосрочной стратегии развития РФ на 2018-2024 годы. Накануне глава центра Алексей Кудрин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева представил первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на предстоящие годы. До конца декабря они должны быть представлены президенту, премьер-министру и основным участникам обсуждения.

ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер — административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения, пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на презентацию ЦСР. Как указывает газета, "из нее видны главные будущие предложения команды Алексея Кудрина по президентской стратегии на 2018-2024 годы и к будущей правительственной стратегии-2035, с которой она будет гармонизирована".

Главной целью президентской стратегии, разрабатываемой на площадке ЦСР, является увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не ниже 3,7% до 2035 года. Основным инструментом вывода российской экономики на целевую траекторию в ЦСР видят повышение производительности труда — а альтернативой называют привлечение в экономику до 2019 года дополнительных (по отношению к прогнозным показателям Минэкономики) 4,5 млн человек рабочей силы и 40 трлн руб. инвестиций.

Как пишет издание, часть проблем команда Кудрина предлагает решать безальтернативно — это рост численности экономически активного населения за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 года до 63 лет. Вторая часть — новая попытка поворота к высокотехнологичной экономике как способ роста производительности труда. Напомним, что предыдущая концепция долгосрочного развития (она же "Стратегия-2020") правительства 2008 года не выполнена — расходы на НИОКР почти не выросли, доля инновационных промпредприятий увеличилась с 8,5% до 10% к 2014 году вместо планировавшихся 40-50%

Экспертные оценки

Валентин Катасонов

Кудрин планирует экономические показатели на срок 18-19 лет, указывая при том проценты и доли процентов. Это всё попрание здравого смысла. Это проявление того, что люди не понимают, как устроена наша жизнь, как устроена, в частности, экономика. Я допускаю, что можно говорить об экономике, и то не 2035-го, а на несколько лет вперёд, когда в стране есть планирование. В советское время действительно говорили, что через 5 лет производство угля составит такой-то объём в миллионах тонн. Причём это был не индикативный, а директивный план, который обеспечивался ресурсами, плюс к этому обеспечивался ответственностью людей, которым было поручено исполнение этого плана. Вот такие показатели с перспективой на 5 лет обсуждались, это было в рамках здравого смысла, здравого ума.

Сегодня у нас нет никакого планирования – ни индикативного, ни тем более директивного. Есть прогнозирование. А что такое прогнозирование? Российская экономика подобна судёнышку, на борту которого написано «Россия», которое плавает по мировому океану, где постоянно возникают штормы, где меняются направления течений. А у этого судёнышка нет ни руля, ни паруса, и куда его прибьёт стихия мирового океана – одному Богу известно. В этом океане дуют самые разные ветры. Если переводить на язык экономики, это ветры, связанные с нефтяным рынком, связанные с валютами, с экономическими санкциями, с торговыми войнами и войнами в сфере движения капитала. Ни один самый сверхмощный компьютер не в состоянии просчитать всё это.

Но я должен сказать, что, тем не менее, в мировой экономике есть план. Но этот план – он не наш. Это план, который разработан и последовательно реализуется хозяевами денег. Но мы не имеем даже доступа к инсайду. Мы не можем даже показать, что и как планируется в штаб-квартире этих самых хозяев денег. Конечная цель их понятна, они хотят из хозяев денег превратиться в хозяев мира, а для того, чтобы стать хозяевами мира, надо создать управляемый хаос. Безусловно, что Россия в этом смысле тоже не исключение. На экономическом пространстве России должен быть постоянный экономический хаос. А для этого необходимо, чтобы ни в коем случае Россия не вводила никаких ограничений на трансграничное движение капитала, чтобы Россия ни в коем случае не вводила директивное планирование, ни в коем случае Россия не должна устанавливать стабильный фиксированный курс рубля – он должен быть «плавающий». То есть в целом правила и цели этой игры понятны.

В новой «стратегии» Кудрина главные объекты увеличения госрасходов к 2035 году: здравоохранение – 1,4 процентных пункта, образование – 0,8 процентных пункта, экология – 0,2 процентных пункта и так далее. Кстати, расходы на национальную оборону должны снизиться на 1 процентный пункт (это по поводу приоритетов Кудрина и его команды). Значит, до 35-го года просчитаны процентные пункты. Это клиника. Обращаясь к нашим читателям, призываю успокоиться и поменьше верить таким «стратегиям». Слишком частое общение с психически нездоровыми людьми приводит к тому, что и здоровые люди начинают заражаться. Поэтому надо соблюдать санитарные нормы. Что мне ещё хотелось бы сказать? В цивилизованных странах, в том числе Советском Союзе были люди, которые отвечали за финансы. Скажем, был всеми уважаемый министр финансов Гарбузов. До того был министр Зверев, тоже оставивший добрую память. Так вот, никогда министр финансов СССР не брал на себя ответственность определять пропорции расходной части бюджета. Эти пропорции обсуждались на политическом уровне – это был очень деликатный процесс, отработанный десятилетиями. Безусловно, что решающее слово при этом обсуждении имели те люди, у которых действительно было общее понимание, общее видение приоритетов в стране. Никогда финансисты в Советском Союзе не дерзали на то, чтобы самим определять: сколько тратить на оборону, сколько тратить на космос, а сколько тратить, предположим, на ликвидацию помоек и экологию. Это не их прерогатива. Если Кудрин это делает, значит, он берёт на себя слишком много либо ему позволяют слишком много. Но это что-то типа палаты №6. Мы как-то подменяем вопрос. Надо обсуждать не запятые в цифрах, а надо обсуждать: на каком основании Кудрин принимает решения о пропорциях расходной части бюджета?

Скорее всего, Кудрин просто является неким инструментом озвучивания решений, а вот кто и как принимает эти решения и определяет эти пропорции расходной части – сказать сложнее. Но думаю, что и Путин, скорее всего, является дишь инструментом озвучивания. Так мне показалось, когда я слушал его ответы на пресс-конференции. Когда президент говорил о наших достижениях, он тоже зачитывал какие-то цифры изменения ВВП на десятые доли процента. Меня это, честно говоря, очень удивило по нескольким причинам. Во-первых, эти изменения составляют 0,1-0,2% процентного пункта –на уровне статистических погрешностей. И делать какие-то далеко идущие выводы на основании таких микроизменений нельзя. Видно, что цифры за уши притянуты, кто-то желаемое хочет выдать за действительное.

Во-вторых, меня всегда поражает, когда начинают о чём-то рассуждать, забывая о том, что главное, что второстепенное. Очень много времени Путин потратил на обсуждение вопросов инфляции. Но дело в том, что показатель инфляции – это показатель промежуточный. Давайте вспомним, что такое экономика. Экономика – это деятельность по удовлетворению жизненно необходимых потребностей человека. Инфляция в данном случае – это некий промежуточный показатель, который, кстати, в некоторых случаях может, наоборот, способствовать решению задач удовлетворения потребностей человека. Джон Кейнс ещё в 30-е годы говорил о том, что дозированная, регулируемая инфляция может даже стимулировать экономику. Но именно, конечно, регулируемая и дозируемая, а не гиперинфляция.

К сожалению, журналисты часто идут на поводу у той повестки, которую навязывает власть. А власть заставляет нас обсуждать какие-то третьестепенные вопросы. Это к вопросу об инфляции. Я уже не говорю о том, что те цифры инфляции, которые называл президент, не имеют ничего общего с реальной жизнью. Судя по всему, он получает эту информацию от своих помощников и советников. Что это за помощники, советники – я могу догадываться. Это даже не официальные какие-то советники и помощники из Администрации президента типа Сергея Юрьевича Глазьева, их-то как раз Владимир Владимирович не жалует. А такие неформальные советники типа Кудрина, Грефа, Набиуллиной. Вот они, собственно говоря, и определяют сознание нашего президента.

Хотелось бы спросить: ребята, а вы нам объяснили, почему несколько лет назад провозглашали какие-то лозунги, а сейчас у вас вроде как какая-то часть мозга атрофировалась или отключилась, и вы об этом не помните? А мы помним, что велась активная кампания удвоения ВВП. Извините, если действительно была такая стратегическая цель – удвоение ВВП, – и вы сейчас нам говорите о том, что прирост ВВП в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю прошлого года составил 0,1%, то объясните: а как это соотносится с теми задачами? Нам кто-нибудь вообще сообщал о том, что та задача уже снята с повестки дня или она, наоборот, выполнена? Понимаете, мне не хотелось бы обсуждать дурацкие проценты или доли процентов, потому что это инструмент, это элемент нейролингвистического программирования нашего сознания. Я предлагаю обсуждать те вопросы, которые действительно жизненно необходимы нашему человеку. Если обсуждать настоящую экономику, то надо выяснять: возросли или снизились реальные доходы людей, повысился или понизился процент малоимущих людей или людей, живущих за чертой бедности и так далее – совершенно другой набор показателей. А этот набор вообще не обсуждался.

Вернёмся к Кудрину. Объявленной целью стратегии является увеличение темпов роста ВВП на основе повышения производительности труда, повышения пенсионного возраста и привлечения миллионов мигрантов. Кудрин вообще не понимает, что такое производительность труда. Она прежде всего считается в целом по экономике как результат труда, отнесённый к численности населения. Значит, если всё-таки абстрагироваться от глупых данных Росстата о том, что у нас безработица 5%, на самом-то деле у нас безработица представляет, по сути дела, половину трудоспособного населения страны. Так вот, если мы отнесём показатели общественного продукта к той части населения, которая действительно занята трудом (по оценкам, скажем, Василия Симчеры это примерно 30 миллионов человек), то мы увидим, что производительность труда в РФ сегодня в разы ниже, чем в СССР. В разы ниже! О каком повышении речь? Нам необходимо не мигрантов приглашать, а задействовать свой трудовой потенциал, который у нас используется где-то на процентов сорок – это максимум. Люди не могут найти никакой работы, и они возмущаются по поводу того, что преференции получают именно гастарбайтеры, потому что приезжие, безусловно, более конкурентоспособны. Но если мы будем проводить такую политику, то получим то, что сегодня мы наблюдаем в Европе – и это ещё не последняя серия. Всё очевидно.

Ратуя за повышение производительности труда, единомышленники Кудрина в правительстве ежегодно повышают тарифы на энергоносители. Естественно, что производительность труда определяют в том числе и цены, и тарифы. Безусловно, если производительность труда растёт, то должны соответственно снижаться и цены – сначала оптовые, потом розничные. Это азбука, так что о чём здесь говорить? А ещё хочу сказать, что 70 лет существования Советского Союза показали, что мы можем существовать в этом жестоком мире в том случае, если вся наша экономика базируется на мощной энергетической инфраструктуре. А продукция инфраструктуры не обязана отвечать критериям рыночных цен. Тарифы на те же самые энергоносители и на электричество могут и, скорее всего, даже обязаны быть ниже средних, а, может быть, даже ниже издержек производства. Это есть условия существования нашей страны, которая, между прочим, наполовину находится в зоне вечной мерзлоты. Кудрин пытается нам внушить, что мы должны жить по тем же принципам и тем же законам, по которым живёт, например, Голландия или Бельгия. Это просто полное безумие. Если бы у меня был такой студент, как Кудрин, я бы его спросил: что такое изотерма января для России и для Западной Европы? Судя по его «стратегии», он бы не ответил, и я бы его взашей выкинул, даже до зачёта не допустил.

Понимаю, что грустно такое под Новый год слушать, но, честно говоря, я уже ничему не удивляюсь, потому что ответы президента на пресс-конференции ввели меня в состояние невесёлого настроя. А Кудрин – это так, добавка…

То есть, суммируя, скажу нашим читателям, нет большого смысла вчитываться в доли процентов, которые приводит Кудрин, потому что это всё туфта и дымовая завеса.

* На снимката - Алексей Кудрин

Източник: Завтра.ру

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