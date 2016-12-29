Радио-електронна атака на самолет Ту-154 в Черно море

/Поглед.инфо/ Съществува и друга интересна версия за катастрофата на самолет ТУ-154 на летище Сочи на 25-ти декември. Това е радио-електронна атака от страна на обект, който в този момент е бил в Черно море на сравнително малко разстояние от мястото на катастрофата./рус.ез./

Отметим, что выключенные транспондеры, двигатели и все системы связи на борту можно объяснить только одним - полностью вышла из строя вся электрическая систем воздушного судна. Взрыва в воздухе зафиксировано не было, подтверждений нахождения на борту диверсантов или предателей тоже нет, все члены экипажа и другие военные прошли высшую степень проверки из-за статусности данного рейса.

Однако, появилась совершенно новая информация, которая касается возможности атаки на самолет с помощью специальных радиоэлектронных средств, которые способны выводить электрическую систему воздушного судна из строя.

Так, журналистам издания pravda.ru стало известно, что в акваторию Черного моря накануне авиакатастрофы зашел французский разведывательный корабль "Dupuy de Lome", который имеет средства РЭБ и способен радиоимпульсом вырубить всю "электронику" самолета. Кроме того, можно предположить, что такую операцию могли осуществить и с небольшого катера или другого плавающего средства, находящегося в море недалеко от Сочи, так как небольшие мобильные средства РЭБ сейчас начинают использоваться рядом стран. Это уже применяется Израилем именно в отношении российских военных самолетов в Сирии. Однако военные самолеты, в отличие от гражданских имеют защиту от таких атак.

Появилась также информация, что на телах пассажиров Ту-154 были спасательные жилеты, сообщает newsli.ru. То есть, экипаж успел предупредить пассажиров, но не смог связаться с диспетчерами аэропорта. Это укладывается в версию о выходе из строя электрической системы воздушного судна и говорит о неожиданной нештатной проблеме на борту. Судя по всему экипаж не подвергался каким-то насильственным действиям внутри самолета и готовился к посадке на водную поверхность.

Таким образом, это уже не терроризм, а война с неизвестным пока противником, но вполне предполагаемым. Вспомните недавние обещания Джона Кирби, о том что мы скоро увидим падающие российские самолеты.

Източник: Мир тесен

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