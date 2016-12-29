 » 
 » 

Бойците на невидимия фронт: пет нашумели случаи на изтичане на информация


/Поглед.инфо/ В Русия 19 декември се отбелязва като ден на военното контраразузнаване. На тази дата през 1918 г. се организира нова служба, задачите на която са борба с контрареволюцията. През годините имената на службата се променят (през Втората световна война се нарича СМЕРШ, от «смерть шпионам»), но функциите като цяло остават същите.

Една от най-блестящите операции на службата е вербуването на английския аристократ Антъни Блънт. През 1926 г. той учи в престижния Тринити Колидж, Кеймбридж, където сериозно се запознава с марксизма. По това време съветското разузнаване работи с перспектива, търси потенциални агенти в британските институции за висше образование. В средата на 30-те години Антъни посещава Москва. Две години по-късно той е завербуван от съветски нелегал Арнолд Дойч. Именно на Дойч руското разузнаване дължи вербовката на прочутата „Кембриджка петорка”, която бившият директор на ЦРУ Алън Дълес нарече най-добрата разузнавателна група по време на Втората световна война. Антъни Блънт бързо и успешно се издига в кариерата и през през 1945 г. е съветник на крал Джордж VI. По-късно получава рицарско звание.

(рус. ез.)

Бойцы невидимого фронта: пять громких случаев утечки разведданных

19 декабря в России отмечают День военной контрразведки

Чуть менее века назад в системе силовых структур произошло важное изменение. Тогда, 19 декабря 1918 года, была организована новая служба, в задачу которой входила борьба с контрреволюцией. С тех пор формирование модернизировалось, меняло названия (одно из них именовалось СМЕРШ, то есть «смерть шпионам») и всячески совершенствовалось, но его функция в целом оставалась прежней — борьба с бойцами невидимого фронта.

Но рвется, как известно, там, где тонко, поэтому вместе с оглушительными успехами контрразведка порой терпела серьезные фиаско. При этом даже в эпоху интернет-технологий, моды на хакерство и кибератаки главным поставщиком проблем продолжают оставаться человеческие принципы, убеждения и взгляды. В День военной контрразведки «Известия» решили вспомнить пять крупных утечек разведданных.

Советник британского короля на службе СССР

Британская MИ5 не раз становилась жертвой двойных агентов. Одна из самых памятных историй произошла с Энтони Блантом. В 1926 году он поступил на учебу в престижнейший Тринити-колледж Кембриджского университета, где всерьез увлекся марксизмом. В то время советская разведка работала на перспективу, занимаясь поисками потенциальных агентов в высших учебных учреждениях Великобритании. 

В середине 30-х Энтони побывал вместе со своим братом в Москве, а спустя два года его завербовал советский разведчик-нелегал Арнольд Дейч. К слову, именно Дейча нужно благодарить за знаменитую «Кембриджскую пятерку», которую экс-директор ЦРУ Аллен Даллес когда-то назвал самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой. В нее помимо Бланта входили Ким Филби, Гай Берджес, Джон Кернкросс и Дональд Маклин, и каждый из них сидел на высоких должностях.

Энтони быстро и весьма успешно поднимался по карьерной лестнице, дослужившись в 1945-м до советника короля Георга VI и получив впоследствии рыцарское звание. В ходе своей работы он доносил сведения о МИ5, британских агентах в других странах и внимательно следил за деятельностью советских шпионов в Англии. Этим сфера его обязанностей не ограничивалась. Блант и сам неплохо вербовал шпионов, а во время войны не только сообщил о сроках открытия второго фронта в Европе, но также рассказал о планах гитлеровского наступления в районе Курска и Орла.

Подозревать Бланта начали только в 1951-м, однако из-за его связей с королевской фамилией возбуждать уголовное дело не решались. И только спустя более 20 лет премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер публично признала, что Энтони трудился все эти годы на советскую разведку. Но даже после этого за решетку он не угодил, сославшись в свою защиту на договор между Англией и СССР о проведении разведывательных операций против Германии во времена Второй мировой.

«Ракетный скандал»

За плечами израильской разведки «Моссад» немало успешных операций. Одна из них прошла в 2005 году, когда служба воспрепятствовала поставке в Сирию российских ракет «Искандер-Э», организовав утечку информации о сделке. В итоге в «ракетный скандал» были вовлечены четыре стороны: Россия, Сирия, Израиль и США.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Ричард Баучер обвинил Россию в «спонсировании терроризма», на что вскоре получил ответ. Представитель нашей страны Сергей Иванов опроверг информацию о поставках ракет, отметив, что подобные слухи возникли в связи с предстоящим визитом в Россию сирийского президента Башара Асада.  Правда, вместе с тем он добавил, что «эти ракеты не попадают ни под какие ограничения или обязательства и каких-либо ограничений на поставки их в зарубежные страны не наложено». 

Вскоре с заявлением выступил и президент РФ Владимир Путин. Он признал, что Россия действительно планировала поставить Сирии ракетные системы «Искандер», но реализацию этой сделки он запретил. Вместе с тем Путин напомнил, что на Ближний Восток продается вооружения на сумму $9 млрд и около $6,8 из них — поставки США. 

«Афганское досье»

Грандиозный скандал разгорелся в 2010 году, когда была обнародована секретная информация о ситуации в Афганистане. Более 90 тыс. документов наглядно свидетельствовали, что многолетняя война в восточном государстве не принесла практически никаких результатов. В частности, стало известно о помощи, оказанной талибам со стороны спецслужб Ирана и Пакистана. И если по поводу первых вопросов было не так много, то вторые были официальным союзником США в этой кампании. В документах говорилось, что спецслужбы Пакистана тайно встречались с боевиками, чтобы договориться о планах на войну против Соединенных Штатов.

На этом откровения не закончились. В материалах было упомянуто по крайней мере 150 случаев, когда в результате действий союзников гибли мирные жители. И последнее на тот момент свидетельство об атаке, унесшей жизни 45 граждан, совпало со временем публикации «афганского досье».

Обнародованы же документы были на интернет-ресурсе WikiLeaks, знаменитом своими разоблачениями.

Иракские разоблачения

Напрямую с WikiLeaks связана история рядового американской армии Брэдли Мэннинга. В 2013 году тогда еще 25-летнего молодого человека приговорили к 35 годам тюрьмы за слив секретных данных.

Во время войны в Ираке Брэдли занимался анализом разведывательной информации, поэтому у него был доступ к конфиденциальным материалам. В апреле 2010-го он выложил в сеть компрометирующую видеозапись: на ней было видно, как американский боевой вертолет расстрелял иракцев, многие из которых не имели отношения к повстанческим группировкам. Приблизительно тогда же он передал большое количество военных отчетов и переписок американских дипломатов, разоблачающих действия США в Ираке.

МИД России назвал приговор Брэдли «неоправданно жестким», отметив, что Мэннингу своим поступком удалось выявить в политике США нарушения «того, о чем американские власти так пекутся и с таким энтузиазмом стремятся продвигать по всему миру».

Дело Сноудена

Самый освещаемый в СМИ скандал современности, связанный с разглашением секретных данных, — это, конечно, дело Сноудена. О массовой слежке так или иначе говорили всегда, но едва ли эти слова звучали когда-то столь серьезно и громко.

Эдвард Сноуден трудился в отделе информационной безопасности ЦРУ, и, по его же словам, в процессе работы он сильно разочаровался в деятельности американских спецслужб. Разоблачение произошло в 2013 году, когда Эдвард связался с журналистами The Guardian и The Washington Post, а также кинодокументалисткой Лорой Пойтрас (к слову, спустя год она получит «Оскар» за свой фильм о Сноудене). Им же он передал тысячи секретных документов, в том числе касающихся тотальной слежки американских спецслужб.

В июне Сноуден раскрыл свою личность. К тому времени он был уже в Гонконге, где пытался скрыться от ЦРУ и надеялся найти страну, готовую предоставить ему политическое убежище. В итоге на просьбу экс-агента ЦРУ откликнулась Россия.

Сейчас Сноуден проживает в Москве и работает консультантом в одной из IT-компаний. Его жизни посвящено немало фильмов, включая один художественный. За постановку картины отвечал оскароносный режиссер Оливер Стоун, а сценарий частично был основан на книге российского адвоката Анатолия Кучерены, представлявшего интересы Эдварда.

Източник: Известия

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
29.12.2016 @ 19:05

Автор: Рубен Седракян

Тагове: , , , ,

Коментари

Видяна: 785



 

Поглед Инфо

Авторски

Големият брат, САЩ, вкара, варварите Юри Михалков
Прочетена 2222 пъти
Големият брат ни вкара при варварите
Студенти, ВУЗ, крепостничество, МОН Боян Дуранкев
Прочетена 2196 пъти
Пътят към крепостничеството
Икономическа грамотност, военностратегическа грамотност, мигранти Васил Василев
Прочетена 1318 пъти
Трябва отново да си върнем грамотността в икономическо и във военностратегическо отношение
Слепи, демографска катастрофа Юри Михалков
Прочетена 1510 пъти
Докога ще се правим на слепи за демографската си катастрофа?
Злорадство, червей, загинали, Сочи Васил Василев
Прочетена 46606 пъти
Злорадството на един червей
Да, България, десни клонинги, Георги Първанов Александър Симов
Прочетена 3141 пъти
„Да, България” - десните клонинги на Георги Първанов
Дракони, Коледа Юрий Борисов
Прочетена 1441 пъти
Дракони по Коледа

Най-четени

Доналд Тръмп, кули, Световния търговски център, взривени, отвътре 25.12.2016 | Видяна 21384 пъти
Доналд Тръмп: кулите на Световния търговски център са взривени отвътре
Кеворк Кеворкян, властници, Плевнелиев, смях 23.12.2016 | Видяна 16524 пъти
И кога ставаме за смях?
Кеворк Кеворкян, Патриоти, Реформатори, БСП, Плевнелиев, мандат, Борисов 27.12.2016 | Видяна 12582 пъти
Докато реката ги довлече - лигавене без край
Николай Михайлов, Русия, граничи, Бога 28.12.2016 | Видяна 10418 пъти
Защото Русия граничи с Бога
Максим Калашников, Ту-154, взривен, въздуха 26.12.2016 | Видяна 10317 пъти
Максим Калашников: Ту-154 е взривен във въздуха