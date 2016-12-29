Бойците на невидимия фронт: пет нашумели случаи на изтичане на информация

/Поглед.инфо/ В Русия 19 декември се отбелязва като ден на военното контраразузнаване. На тази дата през 1918 г. се организира нова служба, задачите на която са борба с контрареволюцията. През годините имената на службата се променят (през Втората световна война се нарича СМЕРШ, от «смерть шпионам»), но функциите като цяло остават същите.

Една от най-блестящите операции на службата е вербуването на английския аристократ Антъни Блънт. През 1926 г. той учи в престижния Тринити Колидж, Кеймбридж, където сериозно се запознава с марксизма. По това време съветското разузнаване работи с перспектива, търси потенциални агенти в британските институции за висше образование. В средата на 30-те години Антъни посещава Москва. Две години по-късно той е завербуван от съветски нелегал Арнолд Дойч. Именно на Дойч руското разузнаване дължи вербовката на прочутата „Кембриджка петорка”, която бившият директор на ЦРУ Алън Дълес нарече най-добрата разузнавателна група по време на Втората световна война. Антъни Блънт бързо и успешно се издига в кариерата и през през 1945 г. е съветник на крал Джордж VI. По-късно получава рицарско звание.

(рус. ез.)

Бойцы невидимого фронта: пять громких случаев утечки разведданных

19 декабря в России отмечают День военной контрразведки

Чуть менее века назад в системе силовых структур произошло важное изменение. Тогда, 19 декабря 1918 года, была организована новая служба, в задачу которой входила борьба с контрреволюцией. С тех пор формирование модернизировалось, меняло названия (одно из них именовалось СМЕРШ, то есть «смерть шпионам») и всячески совершенствовалось, но его функция в целом оставалась прежней — борьба с бойцами невидимого фронта.

Но рвется, как известно, там, где тонко, поэтому вместе с оглушительными успехами контрразведка порой терпела серьезные фиаско. При этом даже в эпоху интернет-технологий, моды на хакерство и кибератаки главным поставщиком проблем продолжают оставаться человеческие принципы, убеждения и взгляды. В День военной контрразведки «Известия» решили вспомнить пять крупных утечек разведданных.

Советник британского короля на службе СССР

Британская MИ5 не раз становилась жертвой двойных агентов. Одна из самых памятных историй произошла с Энтони Блантом. В 1926 году он поступил на учебу в престижнейший Тринити-колледж Кембриджского университета, где всерьез увлекся марксизмом. В то время советская разведка работала на перспективу, занимаясь поисками потенциальных агентов в высших учебных учреждениях Великобритании.

В середине 30-х Энтони побывал вместе со своим братом в Москве, а спустя два года его завербовал советский разведчик-нелегал Арнольд Дейч. К слову, именно Дейча нужно благодарить за знаменитую «Кембриджскую пятерку», которую экс-директор ЦРУ Аллен Даллес когда-то назвал самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой. В нее помимо Бланта входили Ким Филби, Гай Берджес, Джон Кернкросс и Дональд Маклин, и каждый из них сидел на высоких должностях.

Энтони быстро и весьма успешно поднимался по карьерной лестнице, дослужившись в 1945-м до советника короля Георга VI и получив впоследствии рыцарское звание. В ходе своей работы он доносил сведения о МИ5, британских агентах в других странах и внимательно следил за деятельностью советских шпионов в Англии. Этим сфера его обязанностей не ограничивалась. Блант и сам неплохо вербовал шпионов, а во время войны не только сообщил о сроках открытия второго фронта в Европе, но также рассказал о планах гитлеровского наступления в районе Курска и Орла.

Подозревать Бланта начали только в 1951-м, однако из-за его связей с королевской фамилией возбуждать уголовное дело не решались. И только спустя более 20 лет премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер публично признала, что Энтони трудился все эти годы на советскую разведку. Но даже после этого за решетку он не угодил, сославшись в свою защиту на договор между Англией и СССР о проведении разведывательных операций против Германии во времена Второй мировой.

«Ракетный скандал»

За плечами израильской разведки «Моссад» немало успешных операций. Одна из них прошла в 2005 году, когда служба воспрепятствовала поставке в Сирию российских ракет «Искандер-Э», организовав утечку информации о сделке. В итоге в «ракетный скандал» были вовлечены четыре стороны: Россия, Сирия, Израиль и США.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Ричард Баучер обвинил Россию в «спонсировании терроризма», на что вскоре получил ответ. Представитель нашей страны Сергей Иванов опроверг информацию о поставках ракет, отметив, что подобные слухи возникли в связи с предстоящим визитом в Россию сирийского президента Башара Асада. Правда, вместе с тем он добавил, что «эти ракеты не попадают ни под какие ограничения или обязательства и каких-либо ограничений на поставки их в зарубежные страны не наложено».

Вскоре с заявлением выступил и президент РФ Владимир Путин. Он признал, что Россия действительно планировала поставить Сирии ракетные системы «Искандер», но реализацию этой сделки он запретил. Вместе с тем Путин напомнил, что на Ближний Восток продается вооружения на сумму $9 млрд и около $6,8 из них — поставки США.

«Афганское досье»

Грандиозный скандал разгорелся в 2010 году, когда была обнародована секретная информация о ситуации в Афганистане. Более 90 тыс. документов наглядно свидетельствовали, что многолетняя война в восточном государстве не принесла практически никаких результатов. В частности, стало известно о помощи, оказанной талибам со стороны спецслужб Ирана и Пакистана. И если по поводу первых вопросов было не так много, то вторые были официальным союзником США в этой кампании. В документах говорилось, что спецслужбы Пакистана тайно встречались с боевиками, чтобы договориться о планах на войну против Соединенных Штатов.

На этом откровения не закончились. В материалах было упомянуто по крайней мере 150 случаев, когда в результате действий союзников гибли мирные жители. И последнее на тот момент свидетельство об атаке, унесшей жизни 45 граждан, совпало со временем публикации «афганского досье».

Обнародованы же документы были на интернет-ресурсе WikiLeaks, знаменитом своими разоблачениями.

Иракские разоблачения

Напрямую с WikiLeaks связана история рядового американской армии Брэдли Мэннинга. В 2013 году тогда еще 25-летнего молодого человека приговорили к 35 годам тюрьмы за слив секретных данных.

Во время войны в Ираке Брэдли занимался анализом разведывательной информации, поэтому у него был доступ к конфиденциальным материалам. В апреле 2010-го он выложил в сеть компрометирующую видеозапись: на ней было видно, как американский боевой вертолет расстрелял иракцев, многие из которых не имели отношения к повстанческим группировкам. Приблизительно тогда же он передал большое количество военных отчетов и переписок американских дипломатов, разоблачающих действия США в Ираке.

МИД России назвал приговор Брэдли «неоправданно жестким», отметив, что Мэннингу своим поступком удалось выявить в политике США нарушения «того, о чем американские власти так пекутся и с таким энтузиазмом стремятся продвигать по всему миру».

Дело Сноудена

Самый освещаемый в СМИ скандал современности, связанный с разглашением секретных данных, — это, конечно, дело Сноудена. О массовой слежке так или иначе говорили всегда, но едва ли эти слова звучали когда-то столь серьезно и громко.

Эдвард Сноуден трудился в отделе информационной безопасности ЦРУ, и, по его же словам, в процессе работы он сильно разочаровался в деятельности американских спецслужб. Разоблачение произошло в 2013 году, когда Эдвард связался с журналистами The Guardian и The Washington Post, а также кинодокументалисткой Лорой Пойтрас (к слову, спустя год она получит «Оскар» за свой фильм о Сноудене). Им же он передал тысячи секретных документов, в том числе касающихся тотальной слежки американских спецслужб.

В июне Сноуден раскрыл свою личность. К тому времени он был уже в Гонконге, где пытался скрыться от ЦРУ и надеялся найти страну, готовую предоставить ему политическое убежище. В итоге на просьбу экс-агента ЦРУ откликнулась Россия.

Сейчас Сноуден проживает в Москве и работает консультантом в одной из IT-компаний. Его жизни посвящено немало фильмов, включая один художественный. За постановку картины отвечал оскароносный режиссер Оливер Стоун, а сценарий частично был основан на книге российского адвоката Анатолия Кучерены, представлявшего интересы Эдварда.

Източник: Известия

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