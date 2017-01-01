Сергей Вите като предвестник на революцията

/Поглед.инфо/ Какви са причините за избухване на Руската революция през 1917 г.? Много е писано за причините, като акцентът се поставя главно върху външните: американският банкер Яков Шиф, който финансира подривни дейности в Русия; германският Генерален щаб, който подкрепя Владимир Улянов-Ленин; Лев Троцки, който бил протеже ту на световния ционизъм, ту на англосаксонската финансова олигархия; и т.н.

Най-дълбоки са разногласията между икономистите, поради диаметрално противоположните им оценки за икономическото положение и икономическата политика на Русия в началото на ХХ век. Авторът се придържа към тезата за катастрофалното икономическо положение на Русия, като причина за революцията.

Всичко започва от налагането на златния стандарт от Ротшилдовите непосредствено след Наполеоновите войни. Така, в началото на ХХ век руската икономика изпада под зависимостта на западните борси и спекуланти. Суверенният дълг на Русия към 1914 г. достига колосалната за времето си сума от 8,5 млрд. златни рубли. Всичко това – благодарение на политиката на финансовия министър Сергей Вите и неговите прозападни подръжници. Затова авторът нарича този високопоставен чиновник предвестник на руската революция. И не е случайно, че един от първите декрети на Съветска Русия става отказ от прзнаване на довоенните и военновременните дългове, сумата на които е достигала 18 млрд. златни рубли към началото на 1918 г.

(рус.ез.)

Сергей Витте как предвестник революции

К 100-летию революции 1917 года в России

Приближающаяся столетняя годовщина революции в России - хороший повод ещё раз задуматься над тем, почему в истории периодически происходят события, называемые «смутой», «переворотом», «революцией».

И первый вопрос: каковы причины того, что произошло с Россией в 1917 году? Да, есть множество книг, в которых говорится и о внутренних, и о внешних причинах, причём о причинах второго рода написано гораздо больше: об американо-еврейском банкире Якове Шиффе, который финансировал подрывную работу в России; о германском генеральном штабе, который оказывал поддержку Владимиру Ульянову-Ленину; о Троцком, который был ставленником то ли мирового сионизма, то ли англо-саксонской финансовой олигархии и т.д. и т.п.

Конечно, достаточно было сказано и о внутренних причинах. Ряд пророчеств прозвучал ещё до революции. О грядущих потрясениях в России предупреждал, например, святой праведный Иоанн Кронштадский, говоря, что русский народ стал отходить от Бога и это неминуемо лишает его небесной защиты…

В этой статье я хочу обратить внимание лишь на то, что внутренние и внешние причины революции органически взаимосвязаны, причём внутренние причины первичны. Лишь воздействуя на причины внутреннего порядка, вызывающие революцию, можно её предупредить. А всё, что можем сделать в отношении так называемых внешних причин, - это выставить им заслон. Как на государственной границе, так и в душах граждан.

Пожалуй, наибольшие разночтения в оценке причин революции 1917 года возникают у экономистов. А возникают они из-за диаметрально противоположных оценок экономического положения и экономической политики России в начале ХХ века. Одни говорят и пишут об экономическом «расцвете» России в то время, другие, наоборот, оценивают экономическое положение страны как критическое. Первые подают революцию как неожиданность (даже случайность) и всё списывают на внешние причины (мол, «англичанка гадит»). Вторые с цифрами на руках показывают катастрофическое положение в российской экономике и пытаются понять глубинные причины революционной катастрофы. Сразу скажу: лично я принадлежу ко второй группе. И попытаюсь объяснить, что происходило с экономикой России на примере политики тогдашнего министра финансов Сергея Юльевича Витте. Фигура этого деятеля в сегодняшней России – знаковая. Одни называют его «гением», ставят в один ряд с Петром Столыпиным. Другие (коих, к сожалению, меньшинство) считают, что своими реформами Витте довел Россию до революции. Второй точки зрения придерживаюсь и я.

«Золотая мышеловка» для России

Список «заслуг» Сергея Юльевича в разрушении России достаточно велик. Историки ставят обычно на первое место роль Витте в подготовке Манифеста 17 октября, подрубившего самодержавно-монархическое правление либеральной конституцией. Часто вспоминают также роль Витте в переговорах с Токио после русско-японской войны, закончившихся подписанием Портсмутского мирного договора (Россия тогда отдала Японии половину острова Сахалин, за что Витте прозвали «графом полусахалинским»). Однако это «заслуги» политического характера. А главной его «заслугой» экономического свойства стала так называемая денежная реформа 1897 года.

Сергей Витте занял кресло министра финансов в 1892 году и сразу же провозгласил курс на введение в России золотой валюты. До этого на протяжении почти века Россия формально имела серебряный рубль, что было определено Монетным уставом, принятым в начале царствования Александра I. Фактически же Россия пользовалась не металлическими, а бумажными деньгами. Об этом можно прочитать в книге известного русского экономиста Сергея Федоровича Шарапова «Бумажный рубль» (первое издание вышло в 1895 году). Идея золотого рубля пришла в Россию из Европы. Напомню, что та же Европа до наполеоновских войн жила, опираясь либо на серебряные деньги, либо на биметаллизм (одновременное использование серебряных и золотых денег). Впрочем, в ходу были и чисто бумажные деньги. Бумажные деньги – обычное дело в условиях войны. Также напомню, что Великобритания проводила свою хвалёную промышленную революцию фактически с бумажным фунтом стерлингов.

Но вот в Европе завершились наполеоновские войны, и одним из их итогов стало сосредоточение золота в руках новоявленного клана Ротшильдов. Перед этими хозяевами золота возникла задача: превратить жёлтый металл в средство обогащения. Золото должно прирастать прибылью. Так родилась идея навязать миру золотой стандарт. Суть его проста: количество денежных знаков (бумажных банкнот), выпускаемых центральными банками, должно быть привязано к запасу жёлтого металла, находящегося в подвалах этих учреждений. Увеличить предложение денежных знаков – «крови», циркулирующей в организме экономики, можно лишь увеличивая золотой запас. А его увеличить можно либо наращивая собственную добычу металла, либо поддерживая активное сальдо торгового и платёжного баланса страны. Но это не всем доступно. И тут возникает третий вариант – пополнить запас за счёт золотых кредитов. Такие кредиты под хороший процент охотно готовы предоставить хозяева золота Ротшильды. Что самое удивительное: при такой системе организации денежного хозяйства покупательная способность жёлтого металла постоянно возрастает. Фиксированному (или медленно растущему) золотому запасу Ротшильдов противостоит всё большая масса товаров. За каждую унцию жёлтого металла с каждым годом можно покупать всё большие физические объёмы разных товаров. А также «эффективно» скупать политиков, предприятия, целые государства. В этом - суть золотого стандарта!

Политики в Европе и за её пределами прекрасно понимали замысел хозяев золота, поэтому всячески уходили от предложений по введению у себя золотых стандартов. Первой «прогнулась» Англия. И не случайно: в Лондоне осел наиболее энергичный и «креативный» из пяти сыновей Майера Ротшильда – Натан. Опуская детали, скажу, что он поставил под свой контроль сначала Банк Англии, а затем и британский парламент. Последний по его указанию проштамповал закон, устанавливающий в Англии золотой стандарт (закон вступил в силу с 1821 года). Затем последовало принятие такого стандарта в главных британских доминионах – Канаде и Австралии. Затем, благодаря интригам Ротшильдов, была развязана франко-прусская война 1870-1871 годов, которая закончилась созданием единой Германии («Второго рейха»), уплатой Францией в пользу победителя контрибуции в размере 5 миллиардов золотых франков и введением с 1873 года золотой марки. Не знаю, почему Бисмарка называют «железным канцлером», он заслуживает звания «золотого канцлера». Дальше процесс распространения золотого стандарта по миру пошёл очень бодро: Франция, Бельгия, Соединённые Штаты и т.д. Европа сразу вошла в состояние экономического ступора, так как переход на золотую валюту означал сжатие денежной массы и дефляцию. С 1873 года там началась Великая депрессия, из которой удалось выбраться лишь в самом конце века. Россия тогда ещё находилась вне клуба золотого стандарта. Да и пример Европы свидетельствовал о том, что от «золотой мышеловки» следует держаться подальше.

От золотого стандарта к экономическому краху и революционным потрясениям

И вот С. Витте, став у руля Министерства финансов Российской империи, стал настойчиво загонять страну в эту самую «золотую мышеловку», используя для этого интриги, обман и поддержку «просвещённой» публики. Одним из главных «теоретиков» золотого стандарта на службе у Витте был профессор И.И. Кауфман. Надо честно признать, что в России конца XIX века было мало политиков, понимавших суть золотого стандарта и те угрозы для России, которые возникали в случае его принятия. Подавляющая часть народа в тонкости денежной реформы, которую готовил Витте, тем более не вникала. Все были уверены, что золотой рубль – это хорошо. Что с момента его введения прекратятся «танцы» с рублём, которые дестабилизировали российскую экономику; они начались еще при Александре II (тогда была введена полная валютная конвертируемость и «свобода передвижения» рубля, он стал гулять по европейским биржам и стал игрушкой в руках спекулянтов). Противников введения золотого рубля в России можно было тогда пересчитать по пальцам. Среди них – упомянутый выше С.Ф. Шарапов. К ним также можно отнести офицера (впоследствии генерала) русского Генерального штаба Александра Дмитриевича Нечволодова, убедительно и лаконично объяснившего суть золотого стандарта в своей небольшой книжице «От разорения к достатку» (за это на него обрушились репрессии петербургских чиновников). Нельзя не упомянуть в этом ряду и Георгия Васильевича Бутми, который писал статьи и выступал с речами, изобличавшими замыслы Витте и его окружения. Позднее эти статьи были опубликованы в виде сборника «Золотая валюта». Эти и другие патриоты предсказывали: если Россия будет жить в условиях золотого стандарта, экономический крах страны неизбежен. А это спровоцирует социальные волнения и политические катаклизмы, которые лишь на руку врагам России.

Так всё и получилось. Во-первых, введение золотого рубля подхлестнуло приток иностранного капитала в Россию. До 1897 года иностранцы с опаской относились к России, поскольку нестабильный рубль создавал риск валютных потерь доходов, получаемых от иностранных инвестиций в стране. Золотой рубль стал гарантией того, что иностранцы всё получат сполна и в любой момент выведут деньги из страны без потерь. В Россию потекли европейские капиталы, прежде всего из Франции и Бельгии; во вторую очередь - из Германии. Далее следовали инвестиции из Англии и США.

Сергею Юльевичу нередко ставят в заслугу то, что он подтолкнул процесс индустриализации России. Формально это так. Некоторые отрасли промышленности стали быстро развиваться. Например, производство кокса, чугуна и стали в Донецком промышленном центре или добыча золота на Ленских приисках. Однако это была индустриализация в рамках модели зависимого капитализма. Индустриализация однобокая, ориентированная на добычу сырья и производство товаров с низкой степенью обработки. Эти товары в свою очередь вывозились за пределы России, так как собственного производства конечной сложной продукции (прежде всего, машиностроения) почти не было. Причём такая кособокая индустриализация осуществлялась на деньги иностранных инвесторов.

В литературе можно встретить разные цифры, характеризующие долю иностранного капитала в российской экономике перед революцией. Некоторые говорят, что доля эта по некоторым отраслям была, мол, не такой уж высокой, но они забывают об особенностях российской статистики и российской экономики того времени. Главными акционерами во многих отраслях были российские банки, это была классическая модель финансового капитализма. А банки были «российскими» чисто формально, лишь с юридической точки зрения. По капиталу это были иностранные банки. В России в начале ХХ века в группе крупных банков значился лишь один чисто национальный (по капиталу) банк – Волго-Камский. Экономика России принадлежала преимущественно иностранному капиталу, рычаги управления империей переходили постепенно к западным королям биржи и ростовщикам.

Другим результатом реформы Витте стало резкое увеличение внешнего долга страны. Казне надо было пополнять золотой запас, который таял в результате ухудшения торгового и платёжного баланса страны. Последнее такое катастрофическое ухудшение было вызвано русско-японской войной 1904-1905 гг. и последовавшей за ней революцией 1905-1907 гг. Отмечу, что Витте сумел навязать России очень жёсткий «золотой ошейник». Если в Европе некоторые страны покрывали золотым запасом свою бумажную денежную эмиссию всего на 25-40%, то в России покрытие приближалось к 100%. У России, конечно, был источник пополнения запаса в виде собственной золотодобычи в Забайкалье и на Дальнем Востоке (до 40 тонн в начале ХХ века). Витте создал собственную систему контроля дальневосточной добычи, но интересно, что при этом значительная часть её в виде контрабанды уходила в Китай и далее в Гонконг и Лондон. В итоге основным способом пополнения золотого запаса России стали золотые кредиты Ротшильдов. Накануне Первой мировой войны Российская империя занимала в мире пятое-шестое место по многим видам промышленной и сельскохозяйственной продукции, а вот по величине внешнего долга она делила первую-вторую строчку мирового рейтинга должников с Соединёнными Штатами. Только у США внешний долг был преимущественно частный, а у России – преимущественно государственный, или суверенный. Такой долг России к середине 1914 года достиг величины 8,5 млрд. золотых рублей. Страна находилась под жёстким контролем мировых ростовщиков и рисковала окончательно утратить свой суверенитет. И всё это - благодаря стараниям Витте. Хотя он и покинул пост министра финансов в 1903 году, механизм разрушения России был запущен. Вот почему этого деятеля смело можно назвать предвестником революции 1917 года.

И не случайно одним из первых декретов Советской России стал отказ от долгов довоенного и военного времени (на начало 1918 года их сумма достигла уже 18 млрд. золотых рублей).

Източник: Фонд стратегической культуры

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