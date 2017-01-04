Андрей Фурсов: Суверенитетът във външната политика трябва да има тил

/Поглед.инфо/ Руското общество е поляризирано. Поляризацията се създава съвършено съзнателно и ние виждаме това не само по телевизионните дискусии „ток-шоу”. Макар пространството на тези, които наричаме либерали, постепенно да се стеснява – наблюдава се и в Европа – това не означава, че Тръмп е добър и на Русия ще й бъде добре при неговата администрация. Главното е, че в лицето на Клинтън претърпя поражение най-паразитната, най-психо обладаната част от световната върхушка, към която винаги се е ориентирала нашата либерастия от времето на Елцин досега.

През 2017 г. икономическата ситуация в страната едва ли може да се подобри. Налице е противоречие между външнополитическия курс и състоянието на икономиката – ако използваме марксистка фразеология, – класовият антагонизъм няма да изчезне. Имаме 105 000 доларови милионери и 96 доларови милиардери. Тази група контролира повече от 90% от благосъстоянието на страната. Добре познаваме историята. В навечерието сме на 100-годишнината на Руската революция. Вътрешното положение, трябва да се постави в съответствие с външната политика. В противен случай, ако не е обезпечен икономически, външнополитическият курс може да завърши много зле. Борбата за суверенитет във външната политика трябва да бъде подкрепена от тил. Във Великата отечествена война ние спечелихме, преди всичко, не защото победихме Германия по бойните полета, а защото нашият тил се оказа по-силен, отколкото германския. Затова днес е необходимо да се укрепи тилът и, разбира се (няма да се уморявам да повтарям), да се потисне Петата колона, да й се отнемат телевизионни и други платформи за лансиране на анти-руските й и русофобски изяви - това е необходима предпоставка за успеха ни.

(рус.ез.)

Андрей Фурсов: Борьба за суверенитет во внешней политике должна подкрепляться тылами

2016 год, на мой взгляд, внутри нашей страны был годом обострения идеологического противостояния тех, кого называют либералами и державниками. Термины эти не совсем точны, но уже устоялись, и, в принципе, их можно использовать. С одной стороны, мы увидели воздвижение памятников Ивану Грозному и Сталину. С другой стороны – стелу Врангелю, доску Маннергейму, диссертацию, защищённую в Питере и фактически обеляющую генерала Власова. То есть мы видим некую поляризацию.

Кстати, эту же поляризацию мы видим на различных ток-шоу. Хотя иногда возникает впечатление, что поляризация создаётся совершенно сознательно. Дело в том, что в ток-шоу в качестве равных по потенциалу точек зрения представлены те, что представляет совершенно разные сегменты населения. 90% населения придерживаются стихийно-патриотической точки зрения. И есть 10% людей, которые по сути являются русофобами. Вот на ток-шоу они, к сожалению, представлены как равные стороны, и получается, что они создают картину, на которой отображён раскол в обществе 50:50. На самом деле этого нет. К сожалению, нужно сказать, что сами эти ток-шоу, которые являются формой информационной войны, очень часто превращаются в предоставление трибуны русофобам типа Амнуэля, Гербер, Гозмана, Чубайса. А также совершенно сумасшедшим людям – русофобам с Украины или живущим здесь «свидомым» типа Окары. И это, безусловно, показывает низкое качество подготовки к информационной войне наших телевизионных каналов.

Повторяю: это иллюзия. На самом деле, я полагаю, что пространство тех, кого называют либералами, постепенно сужается. Оно сужается во всём мире. Об этом лишний раз говорит победа Трампа, потому что отмороженная публика, проталкивавшая Клинтон, потерпела поражение. Это не значит, что Трамп однозначно хороший и России будет с ним очень легко. Но самое главное: в лице Клинтон потерпела поражение самая паразитическая, самая психическая часть мировой верхушки, на которую всегда ориентировалась наша либерастия со времён ельцинщины.

А теперь давайте попробуем увидеть образ ближайшего будущего. Желательный – нам понятен. А какой может быть на самом деле, исходя из исторических векторов?

Я думаю, что в 2017 году потрясения будут продолжаться. Очень много проблем будет в США. ЕС будет ослабляться. Теракты в Европе, к сожалению, не прекратятся, потому что то, что мы называемый «современным терроризмом» – это одна из новых форм управления глобальными процессами, и давление на Европу будет продолжаться. Покоя 2017 год не принесёт, безусловно. Вообще нужно сказать, что мир вступает в эпоху очень серьёзной турбулентности, и я думаю, что каждый последующий год будет турбулентнее предыдущего. Как говорил Тютчев, «счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые».

Внутри страны – не думаю, что будет много хорошего. Экономическая ситуация в стране едва ли улучшится. Противоречия между внешнеполитическим курсом и состоянием экономики и, выражаясь марксистским языком, классовый антагонизм тоже не исчезнут. У нас 105 тысяч долларовых миллионеров, 96 долларовых миллиардеров. В совокупности эта группа контролирует более 90% благосостояния страны. Жилищно-коммунальные фонды изношены где-то на 70-80%. Продолжается, несмотря на то, что появилась новая министр, ухудшение системы образования. Здравоохранение также деградирует. Когда чиновники говорят, что у нас выправилась демографическая ситуация – это неправда. То, что в ряде регионов увеличилась рождаемость – это одна сторона дела, но дело в том, что и смертность растёт. И когда нам рассказывают, что смертность снизилась – это ложь. Реальная статистика говорит о другом. То есть нарастают очень опасные ножницы противоречий между внешней политикой и внутренней. А состояние верхов и низов очень напоминает ситуацию накануне 1917 года. Вплоть до таких аналогий, что в 1916 году Фаберже получил максимальное количество заказов (и это при том, что шла война и неблагополучие экономики и общества росло) – и сегодня у нас то же самое. В кризисные годы растёт количество покупаемых нашими олигархами и полуолигархами яхт, недвижимости. В то время, когда жизненный уровень большинства упал, меньшинство шикует.

Такие ситуации не могут сохраняться долго. Либо они развиваются в одну сторону, либо в другую. Мы хорошо знаем, чем всё закончилось в 1917 году. То есть, иными словами, внутреннюю ситуацию надо приводить в соответствии с внешнеполитическим курсом. Иначе внешнеполитический курс, не будучи обеспеченным экономически, может окончиться очень плачевно. Борьба за суверенитет во внешней политике должна подкрепляться тылами. И Великую Отечественную войну мы выиграли прежде всего потому, что победили Германию не только на поле боя, но и наш тыл оказался сильнее немецкого. Поэтому приведение в порядок тыла и, безусловно (я не устаю это повторять) подавление Пятой колонны, прекращение предоставления ей телевизионных и иных площадок для выражения своих антироссийских и русофобских взглядов – вот это необходимое условие для наших дальнейших успехов. Пусть даже очень скромных.

Източник: Изборский клуб

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