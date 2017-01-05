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Защо на шлема на Александър Невски има стих от Корана?


/Поглед.инфо/ Шлемът на Александър Невски се съхранява в Московската Оръжейна палата. Такъв шлем може да увенчава главата само на истинският избранник, този – от рода на Рюриковите.

Червеното желязо е изковано като формата на храмон купол, образът на Архангел Михаил е на носовата пластина с ръка върху меча, готова да посече врага, обсипан е със злато, диаманти, рубини, изумруди, перли... И изведнъж – на шлема на православния княз – арабски текст: 13-ти стих от 61-та сура на Корана: „Зарадвай правоверните с обещанието за помощ от Аллах и скоро ще победиш”. Защо ли?

(рус.ез.)

Почему на шлеме Александра Невского была надпись из Корана?

Тайны любят окружать не только живых существ, но и неодушевленные предметы. Шлем Александра Невского, который хранится в Оружейной палате Московского Кремля, из этого числа. Это, конечно, не Святой Грааль, но загадок в нем не меньше.

Такой убор мог венчать голову Рюриковича, истинного Избранника. Все к одному: красное железо, форма в виде купола храма, образ архистратига Михаила Архангела на носовой стрелке, призванный дрогнуть руку врага с вознесенным мечом, золотая насечка, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг…  И вдруг – арабская вязь! На шлеме православного князя! Что это? 13-й стих 61-ой суры Корана: «Обрадуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы».

Историки и коллекционеры всему найдут объяснение. В горизонте собственной эрудиции, опыта, сновидений, обсессий… Они любят логику. Логику педагогов начальных классов, разъясняющих школярам невозможность существования призраков. Согласно легенде, шлем Невского был перекован в XVII веке специально для Михаила Федоровича, первого царя от Романовых. Придворный мастер Никита Данилов дополнил его драгоценными камнями. Обновленный шлем получил имя «Ерихонская шапка царя Михаила Федоровича». Никакой модернизации здесь не было – шлемы на Руси было принято так называть, поскольку русские монархи со времен Ивана Грозного любили сравнивать себя с Иисусом Навином, ветхозаветным царем, взявшим Иерихон.

В XX веке историки не поверили в легенду, усомнившись, что шлем когда-то принадлежал Александру Невскому. Подвергнув булатный головной убор бесчисленным экспертизам и анализам, ученые пришли к выводу, что «Ерихонская шапка» была выкована на Востоке (откуда арабские надписи) в XVII веке. Затем с оказией шлем оказался у Михаила Федоровича, где подвергся «христианскому тюнингу». Правда, никто не объясняет, а почему царь не распорядился убрать «басурманское письмо»? По халатности? Вряд ли. По незнанию? Едва ли. При царском дворе всегда было немало татар, знакомых с арабской каллиграфией.

Интересно, что арабская вязь украшала и шлем Ивана Грозного, а также других родовитых персон средневековой Руси. Конечно, можно говорить, о том, что это были трофеи. Но сложно представить, чтобы регламентированный Иван IV водрузил на свою венценосную голову бывший в употреблении шлем. Причем, в употреблении у «басурмана»…

С большой долей вероятности царственные владельцы «ерихонских шапок» знали происхождение и перевод «арабских узоров». Но при этом проявляли толерантность к присутствию на собственных шлемах. Возможно, выгравированным сурам из Корана придавалось какие-то магические свойства – этакой «графической» иерихонской трубы, разрушающие стены крепостей не звуком, а письменами.

Източник: Русская семерка

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Публикувано на
05.01.2017 @ 20:15

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