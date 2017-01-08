Ту-154, който падна в морето до Сочи, е взривен?

/Поглед.инфо/ Версия за експлозия прозвуча във федералните медии, позовавайки се на данни от Европейския спътник Sentinel -1б, който в момента на трагедията е прелитал над Черно море. Той беше този, който фиксира падането на самолета във водата след експлозия.

Както пише порталът "Новости дня" , въз основа на данни, предоставени от Европейския сателитен спътник Sentinel -1б, руският самолет излитащ от Aдлер, е бил свален като резултат нотсаботаж. /рус.ез./

Согласно этой версии экипаж Ту-154 будучи в шести километрах от берега планировал вернуться на взлетно-посадочную полосу. Но в считанные секунды судьба всех пассажиров лайнера была обречена. Сначала оторвало с корнем стабилизатор, затем отлетела гондола с шасси, после чего закрылок, попавший в двигатель, сломал турбину.



Эксперты полагают, что с высокой долей вероятности, произошла диверсия с использованием миниатюрных внешних магнитных взрывных устройств, прикрепленных к лайнеру в аэропорту. Взрыв случился на внешней стороне корпуса и имел строго направленное действие. Экипаж и пассажиры были обречены.



Становится понятным, почему сразу же после трагедии было принято решение о «расформировании авиабазы в Чкаловском», откуда Ту-154 отправился в свой последний полет.



Известный экономист и политолог Михаил Делягин так прокомментировал новую информацию: «Эта версия наконец-то подробно описывает протекание аварии, а главное - объясняет огромный - более трех километров! - разброс обломков самолета, цинично замалчиваемый официальными источниками.



Осталось уточнить необходимые детали и выяснить организатора этой диверсии, - хотя истерическое ликование ряда видных либералов, думается, свидетельствует об этом с исчерпывающей убедительностью».





Роковые повреждения учинили прикрепленные извне миниатюрные внешние магнитные взрывные устройства. Эти датчики, установленные еще на земле, и сработали. Возможно, поэтому взрывная волна разметала осколки лайнера на радиусе более трех километров в акватории Черного моря.



По мнению портала, эта версия имеет место быть, ибо неспроста буквально сразу после трагедии было решено расформировать авиабазу в Чкаловском, откуда Ту-154 и вылетел в Сирию.



Напомним, 25 декабря Ту-154 потерпел крушение в небе над Сочи. Он направлялся в Сирию. Погибли 92 человека, в том числе и уроженец Ульяновской области Александр Серов.



Жителей Красноярского края в том рейсе погибло четверо (по другим данным, пятеро) - три танцора из ансамбля, один военный и бортинженер.



Среди погибших на борту самолета ТУ-154 над Черным морем находились три красноярца



источник



Эдуард Лимонов тоже опубликовал у себя в блоге статью Ещё о гибели ТУ-154 : "Развал самолёта в воздухе очевиден.."



У меня тут были проблемы с помещением статьи под названием "Таинственное механическое воздействие", один из сайтов, с которым я с недавних пор сотрудничаю, отказал в публикации. В конце-концов утром 31 декабря статью приютила самая свободная в РФ СВОБОДНАЯ ПРЕССА. Спасибо им. Всё дело в том, кому ты (я, ты,он, она, они ) служишь : народу или власти.



Я служу народу, поэтому тому сайту который служит власти, невмоготу было взять материал содержащий подозрения по поводу гибели ТУ - 154.



Вот ещё замечательные рассуждения на тему гибели ТУ-154, от моего товарища,- военного эксперта, я их получил час назад :

"Развал самолёта в воздухе очевиден при разбросе остатков самолёта в радиусе более километра с высоты менее 600 метров.

При ударе о воду целого самолёта "расплыв" частей самолёта на более чем три размера самолёта,а это 120 метров,невозможен.



Вспомните,пуля,например,австрийского пистолета Глок-17 летит под водой не более 5 метров, при скорости вылета около 350 метров в секунду (имею личный опыт). Самолёт падал на скорости не более 150 метров в секунду...,но части самолёта это не маленькая пуля от пистолета! Поэтому разлёт-расплыв частей самолёта под водой в 120 метров это уже "запредел",значит части самолёта падали в воду разделившись уже в воздухе.

Разделились они от "внешнего механического воздействия". Самолёт имеет, как правило 5-кратный запас прочности даже по вибрации. Вы летали на самолётах и знаете, что самолёты легко проходят зоны турбулентности при перевозке пассажиров, хотя самолёт сильно трясёт, и ничего.



А теперь представьте, что самолёт при скорости не более 360 километров в час (100 метров в секунду) развалился на части. От падения части самолёта могли ещё нарастить скорость падения до 150 метров в секунду, но "проплыть" в воде и под водой при глубине 60 метров ещё километр, это невозможно никак. Значит развал самолёта в воздухе от "механического воздействия"...



Думаю, что "признать" напрямую некое механическое внешнее воздействие,как электронно-спровоцированный взрыв будет почти невозможно из-за политических последствий. Самолёт МинОбороны...,значит было тривиальное предательство на земле, предательство прямое или по разгильдяйству...,мне очень грустно писать об этом, но по другому никак не складывается - это просто сопромат (сопротивление материалов) по которому у меня всегда было "5"...



Но кажется расследование замылят [...........]



Я боюсь, что про электронное оружие тоже не скажут, спишут на какие-нибудь закрылки, ошибки пилотов, стаю птиц (от которой на части разлетелись три двигателя, птицы были размером с кита), плохой авиационный керосин, сильное подводное течение, и прочее.



Ни от одной из этих причин самолёт не развалится в радиусе километра. Кстати, обратите внимание, что последнее время РФ очень гордились и рекламировали свои средства РЭБ (радио-электронная борьба ), вот могли и получить несимметричный ответ.



Сейчас ужен имеются портативные РЭБ, которые подавляют всё в радиусе нескольких метров. Всё -это телефоны, WI-FI, спутниковую навигацию и даже пульты переключения каналов телевизора. Весит это 150 грамм.



А представьте себе, с натовского корабля мощность импульса РЭБ хватит просто сжечь всю электронику самолёта,возможно сжечь его изнутри, что приведёт к мгновенной непредсказуемой перегрузке в системах самолёта, и возможной его дезинтеграции.



Тоже можно представить с аппарата весом килограммов в 5, который могли "подложить" на борт перед полётом.



Надеюсь, я не прав, но посмотрим,обещали дать анализ аварии скоро.

Източник: Военные материалы

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