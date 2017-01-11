Защо оцелява икономиката на Путин?

/Поглед.инфо/ Консервативната фискална и монетарна политика, съчетани с автократичната възможност за въвеждане на мерки на икономии, позволиха на Русия да се задържи над водата и след разпада на Съветския съюз. Но какво точно доведе до разпада? На Запад преобладава оценката, че централизираната планова икономика просто не е могла да продължи да работи. Това е вярно само отчасти.

Г-н Горбачов предприе данъчни облекчения и обеща пакет от мащабни субсидии за индустрията и земеделието в замяна на подкрепа на пазарната му реформа. Това беше авантюра: той смяташе, че отказът от системата на централно планиране, съчетано със скъперническо финансирано смекчаване на фискалната политика, може да даде тласък на растежа.

Първият урок, който Путин извлече от катастрофата на Съветския съюз беше съвсем прост: да се избягва голям дефицит и висока инфлация. И предприе макро-икономическа политика. Консервативните мерки в данъчно-бюджетната сфера обясняват защо, за разлика от Съветския съюз, Русия на г-н Путин се оказа изненадващо стабилна. Въпреки санкциите на Запада, големите руски компании продължават да привличат чуждестранни инвестиции. Въпреки срива на пазара на суровини, производството на петрол в Русия е на пост-съветско равнище. Руската икономика върви към растеж, въпреки че руската армия води войни в Украйна и Сирия. (рус.ез.)

Почему выживает экономика Путина

Консервативная фискальная и монетарная политика вкупе с автократической возможностью ввести меры жесткой экономии позволили удержать Россию на плаву после того, как пал Советский Союз

«Это не скучает по Советскому Союзу, у того нет сердца» — знаменитая фраза российского президента Путина, которую он произнес в 2010 году. Но он быстро добавил: «А кто хочет воссоздать его, у того нет головы».

Господин Путин обычно не выступает в роли экономически подкованного рачительного хозяина. Однако мы отметили 25-летие распада Советского Союза, и его знаменитые высказывания подвели все более очевидные итоги эпического исторического эксперимента. Чтобы поставить такой эксперимент, сначала возьмите два авторитарных режима, обосновавшихся в Москве: один растущий из управляемого государством социализма, другой — ставленник капитализма. Затем подвергните их оба серии потрясений: низкие цены на нефть, дорогостоящие приключения за рубежом, конфронтация с Западом и застой в экономике. А потом подождите несколько лет, чтобы увидеть, какой режим выживет.

Когда Советский Союз в середине 1980-х начал страдать от всех этих проблем, он быстро развалился. Но, столкнувшись с очень похожей ситуацией сегодня, правительство господина Путина выжило — и даже расцвело. Разница прежде всего заключается в преданности господина Путина консервативной фискальной и монетарной политике вкупе с возможностью авторитарного режима ввести меры жесткой экономии, не советуясь с народом.

Чтобы разобраться в разных судьбах сегодняшней России и ее советского предшественника, мы должны начать с точной оценки того, что привело СССР к развалу. Представители Запада сейчас имеют обыкновение объяснять кончину Советского Союза тем, что централизованно планируемая экономика просто не работает. Но это правда лишь отчасти.

Советский коммунизм разбрасывался ресурсами, душил инновации и плевал на потребителей. Но у центрального планирования было одно огромное преимущество: оно обеспечивало нужды элиты Коммунистической партии, в особенности создавая ей вторую по величине в мире армию и устрашающий ядерный арсенал. Для обычного рабочего фабрики это, может, и не казалось выгодной сделкой, но зато совершенно устраивало партийную элиту.

Когда Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году, мало кто ждал каких-то кардинальных изменений. И правда, показатели роста Советского Союза уменьшились со времен поствоенного экономического взрыва, но бюджет был сбалансирован, промышленность работала, и потребители ворчали, но не слишком.

Однако всего за четыре года стагнация превратилась в кризис. К 1989 году дефицит кремлевского бюджета достиг 10% ВВП. Чтобы заставить Советский Союз снова расти, как справедливо осознал господин Горбачев, требовалось простимулировать экономическую эффективность. Однако сталинская индустриализация привела к тому, что группы, которые выигрывали более всего от неэффективности, как раз имели политическое влияние для противостояния переменам. Тяжелая промышленность и советский военно-промышленный комплекс во многом финансировались за счет государственных субсидий. Советские колхозы, постоянно выдававшие результаты, гораздо ниже международных стандартов, требовали еще больше государственных дотаций на покупку лишних удобрений и тракторов. Но урезать государственные подачки промышленникам и крестьянам было почти невозможно: они были группами, доминирующими в Коммунистической партии.

Сталин, архитектор этой системы, справился со слабым сопротивлением групп экономических интересов благодаря своей расположенности казнить «врагов народа» тысячами. Господин Горбачев не был настроен использовать расстрельные команды в качестве инструмента экономической стимуляции. Вместо этого он предпринял налоговые послабления и пообещал пакет субсидий крупной промышленности и сельскому хозяйству взамен на поддержку его рыночных реформ.

Это была авантюра: господин Горбачев делал ставку на то, что откат системы центрального планирования вкупе со скупо финансированным смягчением фискальной политики может послужить толчком к росту. Но из-за того, что Советский Союз имел только ограниченный доступ к долговым рынкам, траты сверх бюджета он покрывал, печатая деньги. Когда запас денег резко вырос, стоимость рубля упала. Еще и потому, что до сих пор цены контролировались административно, они не смогли приспособиться к новым денежно-кредитным условиям. Рынки приостановили клиринг, и в результате выявились все проблемные места и дефициты. К концу 1980-х жителям Советского Союза приходилось выстаивать длинные очереди за молоком и хлебом. Любое предприятие, которое имело выход на черный рынок, стало торговать там. К 1989 году экономика уже погружалась в рецессию, в то время как цены даже на черном рынке взлетели до небес. К 1991 году экономика обвалилась, и Кремль потерял контроль над налогами и расходами. СССР был на пороге гибели.

В конце 1980-х, когда экономика Советского Союза начала замирать, Владимир Путин был агентом КГБ в Дрездене, Восточная Германия. Господин Путин пострадал от падения советской империи в первую очередь и поклялся, что такой катастрофы больше никогда не произойдет. Главный урок, который он извлек, был простым: избегай большого дефицита и высокой инфляции.

С того момента, как он пришел к власти в 1999 году, господин Путин старательно следовал консервативной макроэкономической политике. Это позволило ему выдержать кризисы, которые, по мнению многих, должны были опрокинуть его режим. В середине 2014 года цены на нефть начали падать, и Запад обрушил на Россию финансовые санкции за вторжение на Украину. Но господин Путин все еще на коне.

С ситуацией, когда Советский Союз начал страдать от растущего дефицита бюджета, питаемого производством новых денег, нынешняя Россия справилась благодаря агрессивной программе жесткой экономии, ударившей по социальным выплатам и пенсиям, чтобы сбалансировать бюджет. Банк России повысил процентные ставки до двузначных чисел, снизив инфляцию до 6%, достойный показатель для страны с развивающимся рынком. Дефицит бюджета у Кремля составит чуть более, чем 3% от ВВП в этом году, даже не смотря на то, что нефть, которая ранее обеспечивала половину доходов правительства, сейчас продается по цене вполовину меньшей, чем два года назад. И государственный долг России остается менее, чем 20% от ВВП, согласно статистике правительства. Для сравнения: долг Америки составляет более 75% ВВП, по сведениям Федерального резерва.

Такие консервативные меры в налогово-бюджетной сфере помогают объяснить, почему, в отличие от СССР, Россия господина Путина показала себя такой неожиданно устойчивой. Несмотря на финансовые санкции Запада, крупные российские компании продолжают привлекать иностранные средства, обеспечивающие их нужды. Несмотря на сырьевой крах, российское нефтяное производство находится на постсоветском уровне. Российская экономика возвращается к росту, хотя российские военные ведут войну на Украине и в Сирии. Кремль мобилизовал все ресурсы, чтобы укрепить власть дома и за рубежом, даже в условиях, подобных тем, что разорили Советский союз.

Конечно, переоценивать экономические достижения России не стоит. Господин Путин конфисковывает имущество своих соперников, закрывает глаза на всеобъемлющую коррупцию и обращает инвесторов в бегство. Российское государство играет гораздо большую роль в экономике сейчас, чем это было до прихода господина Путина к власти — и не для того, чтобы обеспечить пользу обществу, например, в области здравоохранения или образования, а для того, чтобы монополизировать добычу нефти и покровительствовать своим организациям. Зарплаты русских быстро росли в 2000-х, но с того момента их рост сильно замедлился, если даже не ушел в минус.

Однако хотя экономические вопросы важны для выживания режима господина Путина, они — далеко не главные. Макроэкономическая стабильность гарантировала полтора десятилетия относительного благосостояния. Годовщина падения Советского Союза не будет широко отмечаться в России. Крах СССР — это период в жизни страны, который большинство россиян предпочли бы забыть, и катастрофа, которой господин Путин решил не дать повториться.

Доктор Крис Миллер — помощник руководителя Программы Брейди-Джонсона в рамках Большой стратегии Йельского университета и автор книги «Борьба по спасению советской экономики: Михаил Горбачев и развал СССР» (Издательство Университета Северной Каролины)

Източник: The Wall Street Journal

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