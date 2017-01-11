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Февруарската революция от 1917: победа на «историческата Русия»


/Поглед.инфо/ До отбелязване 100-годишния юбилей на Февруарската революция остават седмици, а работата по официалната програма едва започва. Забавянето се обяснява с обстоятелството, че руското ръководство се затруднява с оценката на събитията от 1917 г.

Революциите от февруари и октомври 1917 г. и последвалата гражданска война между "червени" и "бели" се преценяват като години на разлом; на вътрешна слабост и колапс, а не на победи и слава; години на безкрайно жестоки войни на руснаци срещу руснаци, в които всеки може да открие герои, в зависимост от това, дали подкрепя едната или другата страна.

В началото на декември Путин заяви, че "уроците на историята са ни необходими на първо място за помирение, за укрепване на общественото и политическото съгласие, което успяхме да постигнем." Според него, недопустимо е "за собствените си политически или други интереси да спекулираме с трагедиите, които са засегнали почти всяко семейство в Русия, без оглед на това от коя страна на барикадата са се оказали нашите предци."

Логиката на историята е заставила болшевиките, след завземането на властта, да възстановят разрушената руска държава, въпреки собствените си идеологически предпоставки. Не "червените" са победили "белите", а е спечелила "трета сила”, която не участва в Гражданската война – това е историческата Русия. От тази гледна точка трябва да гледаме към съвременността: след разрушаването на Съветския съюз през 1991 г., ние едва сега виждаме как историческата Русия – без колебание – се връща към своите права така, както винаги се е случвало в руската история. (рус.ез.)

 

Февральская революция 1917 года: победа «исторической России»

 

Как Путин обращается с неудобными воспоминаниями о буржуазной революции 1917 года? 100 лет назад, после падения царского режима, появился шанс на развитие демократии.

 

Времени мало: до 100-летнего юбилея русской революции 1917 года, который будет отмечаться в середине февраля, осталось всего несколько недель, — а работа над официальной программой памятных мероприятий только-только началась. Первое заседание организационного комитета, созданного по поручению президента Владимира Путина, состоялось в прошлую среду. Сделать это раньше едва ли было возможно, поскольку соответствующий указ Кремля появился 19 декабря. До того момента было неясно, кто будет отвечать за то, как Россия вспомнит о событиях, которые в своей совокупности стали коренным переломным моментом в ее истории, а также определили не только судьбу России, но и всего мира на много десятилетий вперед.

 

Запоздалое начало подготовки объясняется тем, что российское руководство испытывает трудности с оценкой событий 1917 года. В России с подачи государства на протяжении многих лет культивируется такое понимание истории, которое не предусматривает двусмысленности и промежуточных оттенков. Задача историографии состоит в том, чтобы повествовать о величии, победах и героях России. «Для нас важна не дюжина версий, в которых историческая правда иногда блуждает как в темном лесу» — так пишет министр культуры России Владимир Мединский в предисловии к своему бестселлеру «Мифы о России». Он отмечает, что важен «яркий пример» для нынешнего поколения, о котором оно должно узнать из истории.

 

Реабилитация Сталина в последние годы соответствует этому императиву. Его преступления не отрицаются, но соотносятся с предполагаемыми успехами при индустриализации страны и, прежде всего, с победой над национал-социалистической Германий во Второй мировой войне — и их [преступления] считают не столь тяжкими. Поэтому в России память о множестве миллионов жертв ГУЛАГа находится на периферии общественного внимания. Невинные жертвы репрессий и заключенные, которые защищали свою веру или идеалы, с точки зрения официозной историографии не годятся для «ярких примеров». Их находят среди инженеров, профессоров, активистов коммунистической молодежной организации, сотрудников спецслужб и солдат: героем может быть только тот, кто сохранял верность и боролся за величие и мощь российского государства. Его восхваляют как неизменный предмет национальной гордости, который возвышается над всеми переломными моментами истории — так появляется возможность прославлять одновременно царскую империю и Советский Союз.

 

Революции в феврале и в октябре 1917 года и последовавшая затем гражданская война между «красными» и «белыми» выпадают из такой парадигмы повествования. Это были годы разлома, а не постоянства, годы внутренней слабости и развала, а не побед и величия, годы бесконечно жестокой войны русских против русских, в которой лишь тот может найти героев, кто поддержит ту или другую сторону. В начале декабря, в Послании Федеральному Собранию, Путин отметил в связи с памятной датой революции, что «уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного и политического согласия, которого нам удалось сегодня достичь». По его словам, недопустимо «в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки».

 

В действительности же вырисовывается, что российское руководство пытается поступить именно так: использовать воспоминания об ужасах революции и гражданской войны для легитимизации собственной власти. Потрясения тех лет, что наступили после 1917 года, — это травма, которая до сих пор воздействует на российское общество, тем более что они, кажется, вписываются в схему, которая уходит корнями вглубь российской истории. В XVII и XVIII веках царскую империю сотрясали неслыханно жестокие социальные мятежи, их деструктивный гнев отдался эхом в XIX веке — в виде терактов, совершенных «левыми» террористами. Понятие «русский бунт» стал синонимом разгула насилия. Ввиду того, что в России глубоко укоренился страх перед такими волнениями, протестное движение зимы 2011/2012 подчеркивало, что оно не хочет революции.

 

К этим историческим страхам россиян власть имущие апеллировали уже во время революции на Украине. «Мы видим, как романтическая риторика ораторов различных цветных революций влечет за собой кровь и человеческие страдания», — сказал руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на прошлой неделе на первом заседании оргкомитета по подготовке к 100-летию революции 1917 года. Как председатель Российского исторического общества он отвечает за официальные воспоминания о 1917 годе. «Я убежден, что у нашего общества есть мощная прививка против таких технологий».

 

За формулировкой «такие технологии» скрывается утверждение российского руководства о том, что протестные движения на постсоветском пространстве — это операции западных спецслужб, призванные ослабить Россию. Обвинения в том, что в современной России критики режима действуют по поручению вражеских сил, регулярно повторяются в государственных СМИ, а с принятием закона об «иностранных агентах» они приобрели форму закона.

 

Аналогия с 1917 годом налицо: в конце концов, в апреле 1917 года Ленин и другие видные большевики прибыли в Россию из швейцарского изгнания с помощью Германской империи, в результате чего еще тогда возник миф, будто они действовали по поручению немцев. Министр культуры Мединский подхватил этот аспект, когда в мае прошлого года формулировал основные параметры памятных событий, приуроченных к годовщине революции: должно быть ясно, как «это неправильно — делать ставку на помощь иностранных „союзников" во внутриполитической борьбе».

 

Глубокий разлом — для российской истории им стали конец монархии в феврале и коммунистический переворот в октябре 1917 года — Мединский пытается «смягчить» с помощью отчаянной историко-философской конструкции: по его мнению, логика истории вынудила большевиков после захвата власти, вопреки собственным идеологическим установкам, восстановить разрушенное российское государство. Не «красные» одержали победу над «белыми», победила «третья сила, которая не принимала участия в гражданской войне — историческая Россия». От этой точки Мединский проводит прямую линию к современности: после разрушения Советского Союза в 1991 году «мы только сейчас наблюдаем, как историческая Россия — без колебаний — возвращается к своим правам — так, как это всегда происходило в нашей истории».

 

В таких рассуждениях не находится места одному важному вопросу, а именно о связанных с правящим режимом экономических, социальных и политических причинах, которые в 1917 году привели к революции, а в 19991 — к распаду Советского Союза. Этот вопрос, ввиду чудовищных структурных проблем, и в современной России не входит в планы власть имущих.

Източник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Публикувано на
11.01.2017 @ 23:44

Автор: Райнхард Везер

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