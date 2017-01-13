Пет руски думи, обясняващи Владимир Путин

/Поглед.инфо/ Когато през 80-те години Михаил Горбачов започна закъсняла кампания за обновление на Съветския съюз, в западната преса веднага се появиха руски думи като "перестройка" и "гласност", обясняващи мировозрението на Кремъл. В днешно време влиянието на Владимир Путин нараства и Русия стана една от основните теми на медиите, но кремлинолозите изглежда са забравили руски език, което, разбира се, е много досадно.

Ето пет руски думи, които обясняват действията на Путин през 2017г. Компромат в Русия означава компроментираща информация за публични личности, които са противници на държавността. Възстановяване означава целта на Путин да възстанови статута на Русия на «велика държава», респективно да възстанови бившата съветска империя. Ярък: по време президентската кампания Путин нарече Тръмп «ярък» човек. Американските коментатори го разбраха като «блестящ» и го приеха за комплимент. Но фактически Путин е имал предвид екстравагантен. Наш означава разделяне на света на сфери на влияние, основано на противопоставянето „наши” и „техни”. Монголо-татарско иго означава страх пред външни набези. Нахлуването на Наполеон и Хитлер само засилва това чувство.

(рус.ез.)

Пять русских слов, объясняющих Владимира Путина

Чтобы понять этого человека, необходимо несколько уроков русского языка (и истории).

Когда Михаил Горбачев начал в 1980-х годах запоздалую кампанию по обновлению Советского Союза, в западной прессе сразу же появились русские слова, объяснявшие кремлевское мировоззрение, — такие, как «перестройка» и «гласность». Сейчас Владимир Путин продолжает наращивать свое влияние, и Россия стала для прессы одной из главных тем, однако кремленологи как будто забыли русский язык — что, безусловно, очень досадно. Вот пять русских слов, которые объясняют действия Путина в 2017 году.

1. Компромат

Компроматом в России называют компрометирующую информацию о публичных персонах. Путин охотно применяет это оружие против врагов государства. Бывший офицер КГБ, искушенный в грязном искусстве дезинформации, он добился в 1999 году расположения президента Бориса Ельцина, погубив с помощью компромата карьеру влиятельного российского генерального прокурора Юрия Скуратова, начавшего борьбу с кремлевской коррупцией. По национальному телевидению была показана нечеткая, обработанная видеозапись секса Скуратова с двумя проститутками, и прокурор был вынужден покинуть свой пост.

Путин применял эту тактику и против других инакомыслящих. Кремль распространял о них разнообразную дезинформацию — в частности, обвиняя их в хранении детской порнографии. Взлом компьютеров американской Демократической партии и «слив» информации через WikiLeaks выглядят классическим примером путинской операции с использованием компромата. Стенограммы платных выступлений Хиллари Клинтон на Уолл-стрит, доказывавшие, что она меняла свою точку зрения на свободу торговли, поставили под сомнение ее честность и, вероятно, помогли Дональду Трампу выиграть выборы.

В этом году можно ожидать от Кремля нового компромата — новых громких компьютерных взломов и новых «сливов» через сайты «фальшивых новостей», направленных на то, чтобы повлиять на события на Западе в свою пользу. Возможно даже, что — как предполагают некоторые — у Путина есть компромат на Трампа, который он может опубликовать, если будущий президент США откажется следовать указаниям Кремля.

2. Восстановление

Официально заявленной целью Путина с тех самых пор, как он пришел в 2000 году к власти, было возвращение России статуса «великой державы» и восстановление былой советской империи. Для этого он наращивает влияние России в бывших советских республиках и пытается вовлечь их в общую зону свободной торговли- Евразийский таможенный союз. Те страны, которые отвергли кремлевские авансы, как Грузия в 2008 году и Украина после своей Еврореволюции 2014 года, оказались вовлечены в прямые военные конфликты с Россией.

На международной арене Россия вдохнула новую жизнь в союзы, заключенные еще в советские времена. В Сирии она выступила против Запада и проявила готовность поддерживать режим Асада всей своей — по-прежнему внушительной — военной мощью. В Европе Россия поддерживает и финансирует захлестнувшую Континент волну популизма и поощряет евроскептические и антиисламистские движения. США после падения коммунизма списали Россию со счетов, объявив ее «страной-банкротом», однако теперь Россия вновь вгоняет Вашингтон в истерику, напоминающую об эпохе холодной войны.

В этом году в России с большой помпой будет праздноваться столетие большевистской революции 1917 года. Соответственно, можно предположить, что Путин будет особенно энергично пытаться восстановить былую российскую славу.

3. Яркий

Как известно, Путин во время президентской кампании назвал Трампа «ярким» человеком. Некоторые американские комментаторы поняли это слово, как «блестящий», и сочли комплиментом уму Трампа. На деле Путин фактически назвал Трампа экстравагантным, причем, когда он это говорил, на его обычно каменном лице проскользнула ухмылка.

Не секрет, что сам Путин тоже склонен к экстравагантным выходкам — верховым прогулкам с голым торсом, мотоциклетным поездкам в крутых темных очках по Крыму в компании пресловутых «Ночных волков» и подводным поискам сокровищ в Черном море. Хотя у Путина нет телевизионного опыта Трампа и его привычки к социальным сетям, они оба — яркие альфа-самцы с непредсказуемой склонностью к жестокости и с тягой к славянским красавицам.

Несмотря на все шутки о дружбе Путина и Трампа и на все рисунки, на которых два лидера целуются, реальные отношения между подобными яркими личностями должны, скорее, напоминать борьбу между двумя бандами, пытающимися переиграть друг друга. Вспомним, Аля Капоне и Багса Морана, — или Аарона Бэрра и Александра Гамильтона.

Недавний твит Трампа о наращивании американского ядерного арсенала, позволяющем превзойти Путина, возможно, показывает, чего нам следует ждать от 2017 года.

4. Наш

Советский Союз, разделив мир на сферы влияния, способствовал укоренению менталитета, основанного на противопоставлении Нас и Их. Соответственно, и в возрождающейся России, стремящейся вернуть себе статус «великой державы», представления о «Нашем» приобрели особую значимость.

Путин и его приспешники смотрят на мировую политику через кремлевскую замочную скважину. В центре мира для них находится Россия. Страны, дружественные к ней — Сирия, Куба, Венесуэла, — считаются Нашими и заслуживают особого отношения. То же самое относится к публичным фигурам и международным организациям — они либо Наши, либо нет. Скажем, ФИФА — Наша, а Международный олимпийский комитет — Их.

Эта идея настолько укоренена в путинском мышлении, что известное ультраортодоксальное прокремлевское молодежное движение второй половины нулевых, в котором состояли более 120 000 человек и которое часто называли «путинюгендом» по аналогии с нацистским гитлерюгендом, называлось именно «Нашими».

Многие в России приветствовали победу Дональда Трампа на выборах лозунгом «Вашингтон наш». За этим лозунгом явно стоит надежда Кремля на то, что даже Соединенные Штаты, исторический враг России, могут склониться на ее сторону. Если это произойдет, русские заключат США в медвежьи объятия — и перевернут новый мировой порядок вверх тормашками.

5. Монголо-татарское иго

Отсылки к пребыванию России под властью монголов в период с 13 по 16 век (так в тексте, — прим. перев.) могут показаться странными многим на Западе, но они крайне важны для понимания психологии современных русских — в том числе и Путина.

Трехсотлетнее монгольское владычество и длительный опыт пребывания в роли подчиненного народа прочно внушили русским страх перед внешним вторжением и завоеванием. Почти увенчавшиеся успехом вторжения Наполеона и Гитлера лишь усилили это чувство незащищенности.

Хотя Россия — самая большая страна на Земле, она с параноидальной бдительностью относится к защите своих границ и серьезно опасается за свою безопасность. Отсюда проистекает и агрессивная антипатия к НАТО, воспринимаемой как угроза существованию России.

Путин отобрал у Украины Крым, чтобы база российского флота, находящаяся на полуострове, не попала в руки НАТО. Позднее российские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство прибалтийских государств, провоцируя Североатлантический альянс. Если заинтересованность США в НАТО ослабнет, это, вероятно, подтолкнет Путина принять меры против Прибалтики, чтобы проверить решимость альянса. В конце концов, Россия ведь обязана защищать свои границы от внешних агрессоров, чтобы предотвратить повторение монгольского ига.

Виджей Махешвари — писатель и предприниматель, живущий в Киеве. В 1990-х годах он шесть лет провел в Москве и был главным редактором русской версии Playboy.

Източник: Politico, САЩ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели