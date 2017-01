Руска монета с образа на Тръмп интригува колекционери

/Поглед.инфо/ Колекционери от Европа и САЩ проявяват интерес към сребърна монета-сувенир с образа на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, сечена в Урал.

В предприятието „Арт-Грани” вече има заявки от различни европейски държави и от САЩ.

По повод встъпването в длъжност на Доналд Тръмп оръжейниците от град Златоуст представиха сребърна монета-медал с тегло 1 кг. и образа на американския държавен глава.

Първата партида сувенирни монети, която ще бъде произведена в уралското предприятие, включва 25 сребърни монети, 15 комбинирани от сребро и злато и 5 златни.

Монетите с диаметър 12 см. от сребро проба 925 са произведени по метода на художественото леене.

На лицевата страна на монетата е Доналд Тръмп. По протежение на периметъра има два надписа: Donald John Trump и 45 the President of United States of America и флаг на САЩ.

На обратната страна е изобразена Статуята на свободата на фона на знамето на САЩ. По периметъра пише In Trump We trust („Вярваме в Тръмп”) и United States of America.

Преди това в Златоуст беше сечена монета „Крим-2014”. /ТАСС

Москва / Русия

Източник: БГНЕС

