Руската икономика преодоля зависимостта си от експорта на нефт

/Поглед.инфо/ Приложената графика показва измененията на световните цени на нефт и брутния вътрешен продукт на Руската империя/СССР/ Руската федерация, като се започне от 1860 г. до 2012 г.

Тази графика е особено интересна в светлината на безкрайните твърдения на майданстващите украинци и руските либерали, че цената на нефта пада и Русия ще се срине. Дори ако цената падне до нула и търсенето на нефт напълно се прекрати, то БВП на Русия ще падне само с няколко процента. И твърде бързо ще се компенсира от ръста в другите отрасли, включително тези, които ще заменят вноса. Икономическата политика на Кремъл в периода на кризата от 2007-2009 г., която със сигурност може да се нарече «държавен капитализъм», се оказа по-ефективна от икономическата политика на т.нар. пазарен либерализъм, водещ до господство на транснационалните корпорации (ТНК).

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Российская экономика переросла зависимость от нефтеэкспорта

На Западе не питают иллюзий: даже если цена на нефть в мире упадёт до нуля, то ВВП России опустится ещё максимум на пару процентов.

В моё распоряжение попал график, показывающий изменение мировых цен на нефть и валового внутреннего продукта Российской Империи/СССР/Российской Федерации, начиная с 1860 и заканчивая 2012 годом.

Этот график особенно интересен и актуален в свете бесконечных разговоров украинских майданутых и российских либералов «цена на нефть упадёт – Россия развалится» (Кликабельно).

Полноразмерный оригинал

Как видим, график сделан западными буржуинами (и с их характерными фразеологизмами и терминами), так что впоследствии орать, что данные подделаны «кремлёвской пропагандой», не получится.

Чёрным обозначена динамика изменения цены на нефть, синим – изменение ВВП РИ/СССР/РФ (в долларах 2012 года).

Данный график позволяет нам сделать сразу несколько выводов касающихся разных событий и периодов времени.

1. Период с 1860 по 1914 годы. Как видим, рост идёт очень медленно, поэтому сказочки монархистов о том, что Россия при царизме была «динамически развивающейся страной» являются именно сказочками, не имеющими под собой никаких оснований. И если они будут возмущаться сильно громко, то я сделаю отдельную статью, где фактами эти мифы разобью в пух и прах.

Особенно очевидно отставание Российской Империи в тот период будет, если сравнить его с взрывным ростом производства в девятнадцатом веке в результате промышленной революции в Англии, Франции и Германии. Если кто-то хочет более подробно узнать об этом, то рекомендую читать доклад комиссии Вернадского, а не сочинения современных монархистов.

2. Период с 1922 по 1940 годы. Динамический рост в результате сначала ГОЭЛРО и НЭП, а затем индустриализации.

Как я уже писал, руководство СССР очень грамотно использовало Великую Депрессию в США, и пока там закрывались заводы, в СССР они открывались.

Именно взрывной рост производства в результате советской индустриализации позволил создать такой промышленный потенциал, который оказался достаточен для отражения нацистского вторжения. Если бы Россия развивалась «царскими» темпами, то Гитлер легко дошёл бы до Урала.

3. Период с 1941 по 1945 годы. Как видим, падение ВВП СССР во время Великой Отечественной войны было относительно незначительным – не более 20%. И к концу войны это падение было уже почти ликвидировано.

Это невзирая на ведение тотальной войны высокой интенсивности, всеобщую мобилизацию, захват нацистами значительного большинства европейской части СССР, масштабный перенос производства на Урал, использование женского и детского труда ввиду катастрофической недостачи рабочих рук.

Сегодняшний киевский режим за два года довёл Украину до потери более 50% ВВП. Если в 2013 году ВВП составил порядка 177 миллиардов долларов, то в 2015 он упал ниже 80 миллиардов.

Лживая хунта пытается списать это на войну, но

а) конфликт на Донбассе ведётся с низкой интенсивностью, ни о какой тотальной войне даже и близко нет и речи;

б) производства на территории остатков Украины целы, их никто не бомбит (кроме рейдерских захватов со стороны «патриотов», выполняющих приказы олигархов), морской блокады тоже нет, никто не топит конвои и не взрывает поезда;

в) нет всеобщей мобилизации;

г) нет недостатка рабочих рук, наоборот, огромная безработица (в том числе скрытая).

Так что подавляющая часть падения ВВП Украины – это результат «евроинтеграции» (о чём их годами предупреждали все нормальные экономисты, начиная с Глазьева и заканчивая мной) и бездарности марионеточной хунты. Более того, я глубоко уверен, что уничтожая многие отрасли украинской экономики марионеточный режим выполняет заказ своих западных хозяев по уничтожению конкурентов.

4. Период с 1948 по 1980 годы. Мы опять видим стабильное динамическое развитие экономики СССР.

Во-первых, что бросается в глаза, БЕЗКРИЗИСНОЕ. Единственный период незначительно падения – это после финансовой реформы 1960-61 года, когда в экономике СССР были усилены рыночные элементы.

Во-вторых, сильный и уверенный рост большую часть этого времени происходил при низких ценах на нефть. Более того, когда цены на нефть скакнули вверх, никакого ускорения развития не произошло.

Так что утверждение о том, что СССР был экономически неэффективен и зависим от цен на нефть является очевидной ложью. И его развал является не результатом экономической неэффективности (из графика мы видим, что наоборот, вполне себе эффективным), а результатом предательства «элит».

Подтверждается это тем, что падение ВВП СССР происходит на графике исключительно после прихода к власти Горбачёва.

5. Период с 1991 по 1998 годы. Период ельцинского правления и тотального либерального шабаша. Непрерывное падение экономики.

И теперь люди, которые ответственны за пропасть и разруху тех лет, критикуют экономическую политику Путина, дают советы (которых их никто не спрашивает) и орут «дайте снова порулить».

Как говорили беспризорники в «Республике Шкид», «А ху-ху не хо-хо?».

6. Период с 1998 по 2012 год. Правление Путина/Медведева. Взрывной рост, во многом компенсирующий падение либеральных девяностых. И тут тоже есть несколько интересных закономерностей.

Во-первых, в результате пришли к показателям, которые хуже, чем если бы СССР никто не разваливал. Просто продолжите линию советского трэнда, чтобы убедиться. Зачем разваливали? Непонятно.

Во-вторых, экономическую политику Кремля в этот период можно с уверенностью назвать «госкапитализм». Что доказывает мои теоретические выкладки ещё 2007-2009 годов, что госкап является гораздо более эффективной формой экономической политики, чем рыночный либерализм, ведущий к господству транснациональных компаний (ТНК).

В-третьих, да, очевидно, что высокие цены на нефть в этот период помогли более быстрому росту. Но, если бы зависимость была прямой (как утверждают либералы и «караул-патриоты»), то при падении цен на нефть и падение ВВП было бы пропорциональным.

За последние пару лет цены на нефть упали в три с лишним раза, а ВВП снизился процентов. Как так? Смотрим табличку с «руксперта».

Доля нефти в ВВП России примерно 9%. Простая арифметика показывает (вы же ещё не разучились умножать и делить?), что падение её в три раза должно было вызвать падение ВВП примерно на 6%. Максимум.

А реально упало ещё меньше. Почему? А потому что другие, не сырьевые отрасли в это время росли. Чего, конечно, ни один белоленточный скакун никогда не признает.

Даже если цена на нефть в мире упадёт до нуля, и торговля ею полностью остановится, то ВВП России опустится ещё максимум на пару процентов. И, скорее всего, будет большей частью компенсировано ростом в других отраслях, в том числе тем самым импортозамещением (которому очень помогает слабый рубль – почему, я уже объяснял в предыдущих публикациях).

Поэтому если вы растите влажные мечты о развале Российской Федерации в результате колебаний цены на нефть – вас ждёт жестокий облом.

Източник: Журналистическая правда

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