/Поглед.инфо/ Русия надживя санкциите. Тя оцеля при 35 долара за барел. Оцеля и през двете години на рецесия. Каквото и да се говори за Владимир Путин, неговият икономически екип успя да се справи със ситуацията.

”Въпреки негативните мнения за Русия, от икономическа гледна точка тя се справя отлично. Затова вдигнахме рейтинга на руските акции”, заяви Херардо Родригес, фондов мениджър на компанията BlackRock в Ню Йорк. Политическата истерия срещу „зловредната” Русия вече не влияе на инвеститорите. По данни на компанията EPFR Global в Кеймбридж, Масачузетс, през последните две седмици в руски ценни книжа са вложени милиони долари. "Подобряване на производството и ръста на реалните заплати ще доведе и до значителен ръст на руската икономика през тази година," отбелязват анализаторите. Ако всичко продължи така, ръстът на БВП в Русия през тази година ще възлезе на 1,7%. Извинявайте, сенатор Маккейн!

(рус.ез.)

Россия пережила санкции

Санкции: кто кого?

BlackRock подняла рейтинг российских акций до уровня «выше рынка».

Простите, ненавистники, но Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией. И именно по этой причине BlackRock утверждает, что Россия — выгодное поле для сделок.

«Если говорить о России, всеобщее внимание привлекает геополитика. Но, несмотря на все негативные мнения о России, с экономической точки зрения она удивляет. Мы повышаем рейтинг российских акций до уровня "выше рынка"», — говорит Херардо Родригес (Gerardo Rodriguez), фондовый менеджер компании BlackRock в Нью-Йорке.

В этом году индекс фонда Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ) поднялся до 8,34%, вновь превзойдя показатели MSCI Emerging Markets. Этот фонд вырос на 140% за последние 12 месяцев и при этом не ведет товарную или финансовую коммерческую деятельность с Россией.

После аннексии Крымского полуострова в марте 2014 года против российских нефтяных и газовых компаний, а также против крупнейших банков были введены санкции. В тот год напряженность отношений между Западом и Россией стремительно выросла, поскольку при поддержке США Киевом завладело новое правительство во главе с Арсением Яценюком, что вызвало панику в Москве. Россия сразу же начала оказывать поддержку антиправительственным ополченцам в восточных городах Украины. Хотя Россия долгое время отрицала поддержку сепаратистов, позже Путин признал, что Россия помогала им бороться с правительством Украины.

Россия и Украина подписали мирное соглашение в Минске, столице Белоруссии, но снятие санкций зависит от того, будет ли соблюдаться режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях на Украине. Это также зависит от выборов, перспектива которых ставит Киев в сложное положение, поскольку население этих областей выступает скорее за Россию, чем против нее. Как отметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) в Вашингтоне в пятницу, 27 января, снятие санкций зависит от урегулирования кризиса на Украине обеими сторонами.

Политическая шумиха вокруг зловредной России больше не стоит на пути инвесторов. По данным компании EPFR Global в Кембридже, штат Массачусетс, в течение последних двух недель в российские ценные бумаги было вложено несколько миллионов долларов.

Раджив Джайн (Rajiv Jain), директор по инвестициям компании GQG Partners также делает ставки на Россию. На следующей неделе Джайн запускает фонд GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX), где российские акции займут хорошую позицию.

«Постоянно приходится анализировать информацию из сообщений, поступающих из России, — говорит Родригес. После аннексии Крыма было сложно понять, что же происходит на самом деле, основываясь на газетных заголовках, которые мы здесь видим. Поэтому мы обращаем внимание на фактические данные, а эти данные показывают, что министры финансов России по-прежнему очень традиционны в своем подходе к управлению экономикой. Нужно отдать им должное. С точки зрения основополагающих показателей, Россия выбралась из критического положения еще несколько месяцев назад. А если прибавить к этому потенциальные изменения в некоторых областях и желание Трампа наладить хорошие отношения с Путиным, все это свидетельствует в пользу России».

В декабре промышленное производство в России приятно удивило, однако потребительский спрос остался слабым. Объем промышленного производства вырос в декабре на 3,2% по сравнению с прошлогодними показателями и на 2,7% в ноябре, в два раза превысив ожидания рынка. Вот уже третий месяц подряд объем промышленного производства в России увеличивается, продемонстрировав значительный годовой прирост в 2,6% в 2016 году, в то время как квартальный ВВП оказался нулевым.

Розничные продажи снизились почти на 6% из-за рецессии и падения доходов. «Ренессанс Капитал», инвестиционный банк в Москве, считает, что доходы россиян будут расти и что они снова начнут тратить деньги. Если цена на нефть останется достаточно высокой, 2017 год обещает быть благоприятным для российских акций.

«Оздоровление производства и рост реальных заработков приведут к значительному подъему экономики России в этом году», — отмечают аналитики «Ренессанса» во главе с Олегом Кузьминым. Если все сложится хорошо, в этом году рост ВВП в России составит 1,7%.

Простите, сенатор Маккейн!

Източник: Forbes, САЩ

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