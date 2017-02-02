Тройният удар на Владимир Путин

/Поглед.инфо/ Една от последиците от намесата на Москва в Сирия е откриването на база за постоянен достъп на руския флот в Средиземно море. Успехът на тази политика, към която безуспешно се стремяха и руските царе, и Съветският съюз, изисква обаче обезпечаването на опорни точки.

Обезпечавайки си подкрепата на Сирия, в ситуация, когато Египет все повече търси сближение с Русия, Путин сега гледа към Либия, към дълбоководното пристанище на Тобрук в Киренайка. Затова подкрепя генерал Хафтар. Но президентът на Русия е по-прозорлив. Подкрепяйки Мароко по въпроса за Западна Сахара, той се готви да излезе в Атлантическия океан. На тези пробиви, брюкселските "кастрати" и "типовете" от Ке д’Орсе нищо не могат да кажат. Що се отнася до Алжир, той е парализиран и изхвърлен от играта, заради подкрепата си на фронта Полисарио, ратуващ за независимост на Западна Сахара. От Крим до Мароко тази руска политика, която размести картите на средиземноморската геополитика, се проведе в седем стъпки за по-малко от три години: присъединяването на Крим; спасяването на Сирия; реална политика с Турция; Египет се отдалечава от алианс със Саудитска Арабия; поддръжка на генерал Хафтар в Либия; Алжир или Мароко; поддръжка на Мароко...

(рус.ез.)

Тройной удар Владимира Путина

Одним из последствий вмешательства Москвы в Сирию является открытие российским ВМФ постоянного доступа к Средиземному морю. Успех данной политики, в которой потерпели фиаско и цари, и СССР, требует обеспечения точек опоры.

Заручившись поддержкой в Сирии, в ситуации, когда Египет все больше стремится сблизиться с Россией, Владимир Путин теперь смотрит в направлении Ливии и глубоководного порта в Тобруке в Киренаике. Поэтому он оказывает поддержку генералу Хафтару.

Однако президент России более прозорлив. Поддерживая Марокко в вопросе Западной Сахары, он уже готовится к выходу к Атлантическому океану. В ответ на такое продвижение брюссельским «кастратам» и «типам» с набережной Орсе будет нечего сказать. Что же до Алжира, то он парализован и выброшен из игры из-за поддержки Полисарио.

От Крыма до Марокко эта российская политика, которая перетасовывает карты средиземноморской геополитики, была проведена в семь шагов менее чем за три года.

Объяснения и развитие

Этап 1: присоединение Крыма к России

В феврале 2014 года, вернув России Крым, Владимир Путин установил основы новой средиземноморской политики своей страны. Из-за своей исторической безграмотности и идеологических и аналитических заблуждений европейцы не поняли масштаба и значения этого события. Возвращение Крыма в состав России, превращение Севастополя в неприступную крепость на самом деле было лишь подготовкой к средиземноморскому плану.

Этап 2: спасти Сирию

Обеспечив тылы в Крыму, Россия приступает ко второй фазе своего плана, то есть к укреплению военных баз в Тартусе и в Латакии, что выдается за спасение режима Дамаска. Эта цель была достигнута в октябре 2015 года.

Этап 3: реальная политика с Турцией

Ошибка турецких пилотов, сбивших 27 ноября 2015 года российский самолет, позволила Владимиру Путину настолько запугать президента Эрдогана, что он понял, что лучше достигнуть взаимопонимания со своим влиятельным соседом, чем его провоцировать. Их американские союзники по НАТО поддерживали курдских сепаратистов и укрывали их смертельного врага, оппозиционера Гюлена. Результатом этих перемен в альянсах стало возобновление сотрудничества Москвы и Анкары, гарантирующее свободную навигацию российских военных кораблей в проливах. Это окончательно ослабляет позиции НАТО.

Этап 4: Египет отворачивается от альянсов

Необходимое расширение периметра российской обороны затрагивает Египет через удивительное сближения генерала ас-Сиси и президента Асада, начавшееся фактически в октябре 2016 года.

Это еще один значительный успех российской дипломатии и переворот в геополитике, результат которого европейские наблюдатели не смогли оценить в должной мере. Египет, экономически зависимый от Саудовской Аравии, кровного врага Сирии, находящейся в союзе с Москвой и Тегераном, осмелился выступить против своего покровителя по двум ключевым вопросам.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия находится в состоянии тотальной войны с президентом Асадом, в Совбезе ООН Египет поддержал Россию по сирийскому вопросу, вслед за чем последовала горькая ремарка посла Саудовской Аравии в ООН: «Печально, что позиция Сенегала и Малайзии более близка арабским странам, чем позиция представителя арабского мира в Совете Безопасности».

Египет занял эту независимую позицию после отказа отправить свои войска для сопротивления проиранским хуситам в Йемене вместе с войсками Саудовской Аравии.

Могут ли эти перемены в египетской дипломатии нарушить нормализацию отношений между Египтом и Ираном? Мы сможем судить об этом в ближайшие месяцы. Как бы то ни было, поскольку Москва в то же время пытается сблизить позиции Анкары и Тегерана, равновесие в регионе может вскоре вновь претерпеть изменения.

Оскорбленная Саудовская Аравия отреагировала на шаг Египта прекращением поставок в страну нефти в рамках безвозмездных сделок или по льготным тарифам, а также поддержав проект Эфиопии по строительству «Дамбы возрождения». Египет расценивает это как провокацию, так как это строительство повлечет за собой снижение уровня воды в Ниле. Каир заявил, что это решение Саудовской Аравии является «опасным политическим демаршем, который может навредить интересам 92 миллионов египтян».

Наконец, весьма очевидным знаком возвращения Москвы в Египет в октябре 2016 года стало участие российских десантников в общих военных маневрах с египетской армией в западной пустыне, отделяющей Египет от Киренаики. То есть недалеко от региона, контролируемого генералом Хафтаром…

Этап 5: поддержка генерала Хафтара в Ливии

Столкнувшись с хаосом в Ливии, упорно не желая признавать реальность и успокаивая себя демократической парадигмой, ООН и ЕС создали видимость восстановления Ливии вокруг фантомного правительства «национального единства», получающего поддержку исламистских объединений и салафитов Триполитании.

На фоне этой примитивной политики Россия разработала реалистичный план, опирающийся на достоверные данные от военных и повстанческих сил.

Разработка этого плана завершилась поездкой генерала Хафтара в Москву 27-28 ноября 2016 года, когда президент Путин официально признал, что Россия предоставляет свою поддержку человеку, с которым дипломаты ЕС отказываются разговаривать напрямую, отрицая с редкостным идеологическим упорством объективно существующую реальность…

Генерал Хафтар прекрасно знаком с Киренаикой и Тобруком, единственным глубоководным портом между Александрией и Мерс-эль-Кебиром. Он располагает единственной армией в стране. Он контролирует 85% запасов нефти Ливии, 70% запасов газа, пять из шести нефтехранилищ и четыре из пяти нефтеперерабатывающих заводов. Весь нефтяной пирог, из которого 60% ливийской нефти идет на экспорт, находится в его распоряжении.

Помимо этого он пользуется поддержкой племенного сообщества Киренаики и племен, поддерживавших Каддафи в Триполитании.

При наличии поддержки со стороны России перед Хафтаром открывается три возможности.

1) Он может попытаться завоевать всю Ливию и уничтожить многочисленные гангстерско-исламистские образования, разрушающие страну. Такая политика может осуществиться только при условии сохранения Мисуратой нейтралитета. Поскольку этот город-государство согласует свои шаги с Турцией, то мы сможем увидеть, не ослабеют ли реально-политические соглашения, заключенные между Москвой и Анкарой, в Ливии.

2) Он может создать неприступное пространство в одной Киренаике, что предвосхитило бы фактическое разделение Триполитании и Киренаики. Эта возможность откроет перед захватившими Триполитанию исламистами все шансы, которые только можно себе представить.

3) Он может создать национальное правительство, в котором станет авторитарным лидером. Эта возможность будет доступна лишь тогда, когда генерал уничтожит все вооруженные группировки, что приводит нас снова к возможности №1.

Этап 6: Алжир или Марокко?

Поскольку вся морская политика требует точек опоры, российские стратеги разработали алжирский вариант с базой в Мерс-эль-Кебире. Тем более, что у Москвы — давно сложившиеся с Алжиром военные отношения, и арсенал алжирской армии во многом состоит из российского оружия.

Однако эта возможность была отброшена по двум причинам. Первая заключается в том, что в 2013 году Алжир категорически отказался предоставлять российскому флоту возможность передвижения и проведения операций. Вторая является результатом аналитической работы геостратегов. Средиземное море, как и Черное, является закрытым. Чтобы попасть из Черного моря в Средиземное, неизбежно необходимо пройти по турецким проливам. Кроме того, чтобы выйти из Средиземного моря, чтобы попасть в Атлантический океан, или войти в него, необходимо обеспечить свободный доступ через морской коридор, расположенный между Гибралтаром и мысом Спартель.

Таким образом, Марокко является идеальным партнером, так как под его контролем находится южный берег Гибралтара. Кроме того, наряду с Западной Сахарой страна располагает огромным атлантическим берегом, простирающимся от Танжера на севере до границы с Мавританией на юге.

Этап 7: поддержка Марокко

Для Марокко вопрос Западной Сахары не подлежит обсуждению. 15 марта 2016 года во время официального визита короля Мохаммеда VI в Россию Кремль подтверждал, что он «учитывает позицию Марокко в вопросе Западной Сахары».

При помощи этого заявления Россия подвела черту под более чем полувековыми отношениями с Алжиром, покровительствующим Полисарио, движению за независимость Сахары. Она также выступала против генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который отважился назвать марокканское присутствие в провинциях Сахары «оккупацией».

Это заявление России значительно усиливает позиции Рабата, ослабляя позиции Полисарио и Алжира, и открывает марокканские «возможности» перед российским флотом…

Източник: Liberte Politique, Франция

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