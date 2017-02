Мария Захарова разобличава инспекторите на ОССЕ в Авдеевка

/Поглед.инфо/ Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова коментира на страницата си във Facebook снимка на украински танкове в непосредствена близост до автомобили на инспекторите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Дипломатката отреагира на публикуваната от журналиста Александър Коц фотография на два украински танка, зад които се виждат паркирани автомобили с обозначенията на ОССЕ. Под снимката е посочено, че е направена в украинския град Авдеевка на 1 февруари т.г.

„Виж ти, как работят, а танковете не забелязват”, коментира Захарова. След като един от читателите изрази съмнения относно автентичността на снимката, Захарова цитира новинарския сайт, според който, кадърът е направен от кореспондент на британската медия „Би Би Си”.

В Twitter, журналистът от „Би Би Си” Том Бъридж публикува видеоснимка на същата сцена, но заснета от друго място. Той съобщава, че срещнал "готови за бой" украински войници и танкове в Авдеевка. Няма прекратяване на огъня в зоната на конфликта. Според споразуменията от Минск, танковете и другите тежки видове оръжия трябва да бъдат изтеглени от линията на съприкосновението, а инспекторите от ОССЕ трябва да следят за съблюдаване на примирието.

В същото време журналисти от украинския телеканал "Интер", след като не можаха да намерят жители на Авдеевка, който да се съгласят да благодарят пред камерата на силите за сигурност, показа като местна жителка чиновничка от Мариупол, предаде Ruposters.

Ето буквално написаното от журналиста Том Бъридж в Twitter:

We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ

— Tom Burridge (@TomBurridgebbc)

Източник: ruposters.ru

